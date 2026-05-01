A inflação das figurinhas: pacotinho da Copa do Mundo sobe 1.300% em 24 anos

O ano era 2002. Na Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno voltava de uma lesão grave que o afastou por quase um ano e ainda não tinha recuperado a confiança da torcida. Rivaldo era vaiado no Morumbi. Ronaldinho Gaúcho tinha 22 anos. Cafu carregava a faixa de capitão. Felipão havia deixado Romário fora da lista e convocado um jovem Kaká como reserva.

Ninguém sabia que aquele time, tão questionado antes da Copa, venceria os sete jogos do torneio e traria do Japão o pentacampeonato.

Nos bolsos dos torcedores, à época, cinquenta centavos compravam um pacotinho com seis figurinhas e a promessa de completar o álbum antes da final. Em 2026, o mesmo ritual custa R$ 7,00 — 1.300% a mais do que em 2002, quatro vezes acima da inflação oficial do período.

Corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o pacotinho de 2002 custaria cerca de R$ 2,03 hoje. No preço atual, há um ágio de 245% sobre o índice oficial, calculado com a série histórica do IBGE, pela mesma metodologia da Calculadora do Cidadão do Banco Central.

O reajuste não foi linear. Entre 2002 e 2010, a Panini manteve os preços em patamares baixos: R$ 0,60 em 2006 e R$ 0,75 em 2010. Isso criou uma defasagem crescente em relação à inflação.

O pacotinho de 2006, corrigido pelo IPCA até março de 2026, valeria R$ 1,75. O preço atual representa um ágio de 300% sobre esse valor, o maior da série histórica.

O repasse veio nas edições seguintes, em saltos. Em 2018, o pacotinho dobrou de preço, de R$ 1,00 para R$ 2,00, enquanto o IPCA acumulado desde a Copa de 2014 havia sido de 27%, segundo o IBGE.

Em 2022, houve novo salto de 100%: de R$ 2,00 para R$ 4,00, contra inflação de 18% no mesmo intervalo. Em 2026, a alta foi de 75%, de R$ 4,00 para R$ 7,00, com IPCA acumulado desde 2022 em torno de 18%.

Nas três últimas edições, o reajuste da Panini ficou acima do dobro da inflação do período.

O álbum que o IPCA não explica

O aumento também aparece no álbum. Em 2002, a versão brochura custava R$ 3,90. Corrigido pelo IPCA até março de 2026, o valor chegaria a R$ 15,84. O preço atual é de R$ 24,90, um ágio de 57% sobre a inflação acumulada em 24 anos.

Nesse caso, a diferença tem uma explicação parcial: a coleção ficou maior. A edição de 2026 reúne 980 figurinhas, ante 670 em 2022 e 638 em 2002. Há mais páginas, figurinhas especiais e papel de maior gramatura.

No pacotinho, a justificativa é mais limitada. O envelope de 2026 traz sete figurinhas, apenas uma a mais do que em 2002. No mesmo período, o preço passou de R$ 0,50 para R$ 7,00, alta de 1.300%.

Panini · Copa do Mundo · IPCA/IBGE A inflação do álbum da Copa Preço nominal do pacote de figurinhas vs. valor corrigido pelo IPCA (jun. de cada Copa → mar. 2026) Preço cobrado Justo pelo IPCA 2002 R$ 0,50 R$ 2,03 2006 R$ 0,60 R$ 1,75 2010 R$ 0,75 R$ 1,82 2014 R$ 1,00 R$ 1,91 2018 R$ 2,00 R$ 3,03 2022 R$ 4,00 R$ 4,71 2026 ★ R$ 7,00 R$ 2,03 Ágio acima da inflação — preço de 2026 vs. IPCA acumulado de cada Copa Base 2002 +245% Base 2006 +300% Base 2010 +285% Base 2014 +267% Base 2018 +131% Base 2022 +49% Preço nominal cobrado pela Panini Valor justo corrigido pelo IPCA/IBGE Cálculo: taxas mensais do IPCA/IBGE (tabela 1737, SIDRA), acumuladas mês a mês de junho de cada Copa até março de 2026. Metodologia idêntica à Calculadora do Cidadão do Banco Central. Ágio = diferença entre R$ 7,00 (preço 2026) e o valor corrigido de cada edição. Fonte dos preços: Panini Brasil / CNN Brasil / G1. Cálculo: EXAME.

O que R$ 100 comprava

Em 2002, com R$ 100, era possível comprar o álbum e cerca de 192 pacotinhos — 960 figurinhas, suficientes para cobrir 181% das 638 necessárias para completar a coleção. Em 2026, os mesmos R$ 100 compram o álbum brochura e pouco mais de dez pacotinhos.

Em 2026, os mesmos R$ 100 compram o álbum brochura e pouco mais de dez pacotinhos. Para reunir as 980 figurinhas da coleção sem repetição — o mínimo teórico —, seriam necessários 140 envelopes, ao custo de R$ 980, além do valor do álbum.

Na prática, a distribuição aleatória torna esse custo maior. Como as figurinhas repetidas são inevitáveis, completar o álbum depende de trocas entre colecionadores ou da compra de avulsas.

De R$ 3,90 a R$ 24,90: o novo preço do álbum da Copa do Mundo

Os dados do IBGE mostram que, independentemente dos custos de produção, o preço final ao consumidor cresceu acima da inflação a cada edição desde 2014. A distância entre o preço cobrado e o valor corrigido pelo IPCA nunca foi tão grande quanto em 2026.

Em 2002, cinquenta centavos compravam um ritual. Em 2026, o mesmo ritual custa R$ 7,00 — e o álbum completo virou um gasto que a inflação sozinha não explica.

Como os cálculos foram feitos?

Para essa reportagem, foram usadas as taxas mensais do IPCA divulgadas pelo IBGE — o índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados estão na tabela 1737 do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), série histórica disponível ao público.

O cálculo segue a mesma metodologia da Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil: multiplica-se o preço original pelo fator acumulado mês a mês entre junho do ano da Copa — mês de lançamento típico do álbum — e março de 2026, última leitura do IPCA disponível no fechamento desta reportagem. O fator acumulado é o produto das taxas mensais individuais, não a simples soma.

O ágio é a diferença entre o preço real cobrado pela Panini em 2026 (R$ 7,00 o pacote) e o valor que resultaria dessa correção, expressa em percentual sobre o valor corrigido.

Todos os cálculos foram feitos com as taxas mensais brutas do IBGE, sem arredondamentos intermediários, e com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial (IA) como Gemini, Perplexity e Claude. O IPCA acumulado entre junho de 2002 e março de 2026 é de 306%.