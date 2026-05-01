A inflação das figurinhas: pacotinho da Copa do Mundo sobe 1.300% em 24 anos

(Montagem Canva/Exame)
Repórter
Publicado em 1 de maio de 2026 às 07h31.
O ano era 2002. Na Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno voltava de uma lesão grave que o afastou por quase um ano e ainda não tinha recuperado a confiança da torcida. Rivaldo era vaiado no Morumbi. Ronaldinho Gaúcho tinha 22 anos. Cafu carregava a faixa de capitão. Felipão havia deixado Romário fora da lista e convocado um jovem Kaká como reserva.
Ninguém sabia que aquele time, tão questionado antes da Copa, venceria os sete jogos do torneio e traria do Japão o pentacampeonato.
Nos bolsos dos torcedores, à época, cinquenta centavos compravam um pacotinho com seis figurinhas e a promessa de completar o álbum antes da final. Em 2026, o mesmo ritual custa R$ 7,00 — 1.300% a mais do que em 2002, quatro vezes acima da inflação oficial do período.
Corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o pacotinho de 2002 custaria cerca de R$ 2,03 hoje. No preço atual, há um ágio de 245% sobre o índice oficial, calculado com a série histórica do IBGE, pela mesma metodologia da Calculadora do Cidadão do Banco Central.
O reajuste não foi linear. Entre 2002 e 2010, a Panini manteve os preços em patamares baixos: R$ 0,60 em 2006 e R$ 0,75 em 2010. Isso criou uma defasagem crescente em relação à inflação.
O pacotinho de 2006, corrigido pelo IPCA até março de 2026, valeria R$ 1,75. O preço atual representa um ágio de 300% sobre esse valor, o maior da série histórica.
O repasse veio nas edições seguintes, em saltos. Em 2018, o pacotinho dobrou de preço, de R$ 1,00 para R$ 2,00, enquanto o IPCA acumulado desde a Copa de 2014 havia sido de 27%, segundo o IBGE.
Em 2022, houve novo salto de 100%: de R$ 2,00 para R$ 4,00, contra inflação de 18% no mesmo intervalo. Em 2026, a alta foi de 75%, de R$ 4,00 para R$ 7,00, com IPCA acumulado desde 2022 em torno de 18%.
Nas três últimas edições, o reajuste da Panini ficou acima do dobro da inflação do período.
O aumento também aparece no álbum. Em 2002, a versão brochura custava R$ 3,90. Corrigido pelo IPCA até março de 2026, o valor chegaria a R$ 15,84. O preço atual é de R$ 24,90, um ágio de 57% sobre a inflação acumulada em 24 anos.
Nesse caso, a diferença tem uma explicação parcial: a coleção ficou maior. A edição de 2026 reúne 980 figurinhas, ante 670 em 2022 e 638 em 2002. Há mais páginas, figurinhas especiais e papel de maior gramatura.
No pacotinho, a justificativa é mais limitada. O envelope de 2026 traz sete figurinhas, apenas uma a mais do que em 2002. No mesmo período, o preço passou de R$ 0,50 para R$ 7,00, alta de 1.300%.
Em 2002, com R$ 100, era possível comprar o álbum e cerca de 192 pacotinhos — 960 figurinhas, suficientes para cobrir 181% das 638 necessárias para completar a coleção. Em 2026, os mesmos R$ 100 compram o álbum brochura e pouco mais de dez pacotinhos.
Em 2026, os mesmos R$ 100 compram o álbum brochura e pouco mais de dez pacotinhos. Para reunir as 980 figurinhas da coleção sem repetição — o mínimo teórico —, seriam necessários 140 envelopes, ao custo de R$ 980, além do valor do álbum.
Na prática, a distribuição aleatória torna esse custo maior. Como as figurinhas repetidas são inevitáveis, completar o álbum depende de trocas entre colecionadores ou da compra de avulsas.
De R$ 3,90 a R$ 24,90: o novo preço do álbum da Copa do Mundo
Os dados do IBGE mostram que, independentemente dos custos de produção, o preço final ao consumidor cresceu acima da inflação a cada edição desde 2014. A distância entre o preço cobrado e o valor corrigido pelo IPCA nunca foi tão grande quanto em 2026.
Em 2002, cinquenta centavos compravam um ritual. Em 2026, o mesmo ritual custa R$ 7,00 — e o álbum completo virou um gasto que a inflação sozinha não explica.
Para essa reportagem, foram usadas as taxas mensais do IPCA divulgadas pelo IBGE — o índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados estão na tabela 1737 do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), série histórica disponível ao público.
O cálculo segue a mesma metodologia da Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil: multiplica-se o preço original pelo fator acumulado mês a mês entre junho do ano da Copa — mês de lançamento típico do álbum — e março de 2026, última leitura do IPCA disponível no fechamento desta reportagem. O fator acumulado é o produto das taxas mensais individuais, não a simples soma.
O ágio é a diferença entre o preço real cobrado pela Panini em 2026 (R$ 7,00 o pacote) e o valor que resultaria dessa correção, expressa em percentual sobre o valor corrigido.
Todos os cálculos foram feitos com as taxas mensais brutas do IBGE, sem arredondamentos intermediários, e com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial (IA) como Gemini, Perplexity e Claude. O IPCA acumulado entre junho de 2002 e março de 2026 é de 306%.