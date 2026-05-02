Jogos deste sábado, 2: onde assistir ao vivo e horários

O sábado, 2, será marcado por diversos jogos importantes. Os campeonatos europeus, se encaminhando para sua reta final, terão jogos decisivos. Já no Brasileirão, classicos embalam a agenda de futebol
Além desses, Campeonato Saudita, Champions League Feminina e MLS completam o dia.
Dentre os principais jogos, destaque para Palmeiras x Santos e Cruzeiro x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Espanhol
- 9h - Villarreal x Levante
- 11h15 - Valencia x Atlético de Madrid
- 13h30 - Deportivo Alavés x Athletic Bilbao
- 16h - Osasuna x Barcelona
Champions League Feminina
Campeonato Inglês - segunda divisão
- 8h30 - Wrexham x Middlesbrough
- 8h30 - Ipswich Town x Queens Park Rangers
Campeonato Italiano
- 10h - Udinese x Torino
- 13h - Como x Napoli
- 15h45 - Atalanta x Genoa
Campeonato Francês
- 10h - Nantes x Olympique de Marselha
- 12h - PSG x Lorient
- 14h - Metz x Monaco
- 16h05 - Nice x Lens
Campeonato Alemão
- 10h30 - Bayern de Munique x Heidenheim
- 10h30 - Hoffenheim x Stuttgart
- 10h30 - Eintracht Frankfurt x Hamburgo
- 10h30 - Werder Bremen x Augsburg
- 10h30 - Union Berlin x Colonia
- 13h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig
Campeonato Inglês
- 11h Newcastle x Brighton
- 11h - Brentford x West Ham
- 11h - Wolverhampton x Sunderland
- 13h30 - Arsenal x Fulham
Campeonato Turco
- 14h - Samsunspor x Galatasaray
Campeonato Português
MLS
- 14h - Toronto x San Jose Earthquakes
- 15h30 - Sporting Kansas City x Seattle Sounders
- 17h45 - Real Salt Lake x Portland Timbers
- 20h15 - Inter Miami x Orlando City
- 20h30 - Atlanta United x Montreal
- 20h30 - Columbus Crew x Minnesota United
- 20h30 - New England Revolution x Charlotte
- 20h30 - Philadelphia Union x Nashville
- 20h30 - New York Red Bulls x Dallas
- 21h30 - Chicago Fire x Cincinnati
- 21h30 - Houston Dynamo x Colorado Rapids
- 22h30 - San Diego x Los Angeles
- 23h30 - LA Galaxy x Vancouver Whitecaps
Campeonato Saudita
- 15h - Al Hazem x Al Hilal
Campeonato Brasileiro
- 16h - Botafogo x Remo
- 18h30 - Palmeiras x Santos
- 18h30 - Vitória x Coritiba
- 20h30 - Athletico-PR x Grêmio
- 21h - Cruzeiro x Atlético-MG
Campeonato Brasileiro 2ª divisão
- 16h - Botafogo-SP x Náutico
- 18h30 - Cuiabá x Criciúma
- 20h30 - Fortaleza x Goiás
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 2
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 2
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 2
Band
- 15h - Al Hazem x Al Hilal - Campeonato Saudita
BandSports
- 15h - Al Hazem x Al Hilal - Campeonato Saudita
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil neste sábado, 2
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 13h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig - Campeonato Alemão
- 21h - Cruzeiro x Atlético-MG - Brasileirão
ESPN
- 8h30 - Wrexham x Middlesbrough - Campeonato Inglês 2ª divisão
- 11h - Newcastle x Brighton - Campeonato Inglês
- 13h30 - Arsenal x Fulham - Campeonato Inglês
- 16h - Osasuna x Barcelona - Campeonato Espanhol
- 18h30 - Cuiabá x Criciúma - Brasileirão 2ª divisão
ESPN2
- 14h - Samsuspor x Galatasaray - Campeonato Turco
- 16h30 - Porto x Alverca - Campeonato Português
ESPN3
- 10h - Lyon x Arsenal - Champions League Feminina
- 13h - Como x Napoli - Campeonato Italiano
ESPN4
- 9h - Villarreal x Levante - Campeonato Espanhol
- 11h15 - Valencia x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol
- 13h30 - Deportivo Alavés x Athletic Bilbao
- 16h - Botafogo-SP x Náutico - Campeonato Brasileiro 2ª divisão
XSports
- 8h30 - Wrexham x Middlesbrough - Campeonato Inglês 2ª divisão
- 10h30 - Bayern de Munique x Heidenheim - Campeonato Alemão
- 13h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig - Campeonato Alemão
- 15h45 - Atalanta x Genoa - Campeonato Italiano
Premiere
- 16h - Botafogo x Remo - Campeonato Brasileiro
- 18h30 - Palmeiras x Santos - Campeonato Brasileiro
- 18h30 - Vitória x Coritiba - Campeonato Brasileiro
- 21h - Cruzeiro x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste sábado, 2
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 8h30 - Wrexham x Middlesbrough - Campeonato Inglês 2ª divisão
- 8h30 - Ipswich Town x Queens Park Rangers - Campeonato Inglês 2ª divisão
- 9h - Villarreal x Levante - Campeonato Espanhol
- 10h - Lyon x Arsenal - Champions League Feminina
- 10h - Udinese x Torino - Campeonato Italiano
- 11h - Newcaslte x Brighton - Campeonato Inglês
- 11h - Brentford x West Ham - Campeonato Inglês
- 11h - Wolverhampton x Sunderland - Campeonato Inglês
- 11h15 - Valencia x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol
- 13h - Como x Napoli - Campeonato Italiano
- 13h30 - Arsenal x Fulham - Campeonato Inglês
- 13h30 - Deportivo Alavés x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
- 14h - Samsunspor x Galatasaray - Campeonato Turco
- 15h45 - Atalanta x Genoa - Campeonato Italiano
- 16h - Osasuna x Barcelona - Campeonato Espanhol
- 16h - Botafogo-SP x Náutico - Campeonato Brasileiro 2ª divisão
- 16h30 - Porto x Alverca - Campeonato Português
- 18h30 - Cuiabá x Criciúma - Campeonato Brasileiro 2ª divisão
- 20h30 - Fortaleza x Goiás - Campeonato Brasileiro 2ª divisão
Canal Goat
- 10h30 - Hoffenheim x Stuttgart - Campeonato Alemão
- 13h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig - Campeonato Alemão
- 15h - Al Hazem x Al Hilal - Campeonato Saudita
- 16h - Botafogo-SP x Náutico - Campeonato Brasileiro 2ª divisão
GE TV
- Nenhum jogo vai passar na GE TV neste sábado, 2
Onefootball
- 10h30 - Bayern de Munique x Heidenheim - Campeonato Alemão
- 10h30 - Hoffenheim x Stuttgart - Campeonato Alemão
- 10h30 - Eintracht Frankfurt x Hamburgo - Campeonato Alemão
- 10h30 - Werder Bremen x Augsburg - Campeonato Alemão
- 10h30 - Union Berlin x Colonia - Campeonato Alemão
- 13h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig - Campeonato Alemão
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar no HBO Max neste sábado, 2
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado, 2
Prime Video
- 20h30 - Athletico-PR x Grêmio - Campeonato Brasileiro
Cazé TV
- 10h - Nantes x Olympique de Marselha - Campeonato Francês
- 12h - PSG x Lorient - Campeonato Francês
- 14h - Metz x Monaco - Campeonato Francês
- 16h05 - Nice x Lens - Campeonato Francês
Apple TV
- 14h - Toronto x San Jose Earthquakes
- 15h30 - Sporting Kansas City x Seattle Sounders
- 17h45 - Real Salt Lake x Portland Timbers
- 20h15 - Inter Miami x Orlando City
- 20h30 - Atlanta United x Montreal
- 20h30 - Columbus Crew x Minnesota United
- 20h30 - New England Revolution x Charlotte
- 20h30 - Philadelphia Union x Nashville
- 20h30 - New York Red Bulls x Dallas
- 21h30 - Chicago Fire x Cincinnati
- 21h30 - Houston Dynamo x Colorado Rapids
- 22h30 - San Diego x Los Angeles
- 23h30 - LA Galaxy x Vancouver Whitecaps