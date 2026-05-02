Esporte

Jogos deste sábado, 2: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Jogos deste sábado, 2: onde assistir ao vivo e horários

Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 2 de maio de 2026 às 05h55.

O sábado, 2, será marcado por diversos jogos importantes. Os campeonatos europeus, se encaminhando para sua reta final, terão jogos decisivos. Já no Brasileirão, classicos embalam a agenda de futebol

Além desses, Campeonato Saudita, Champions League Feminina e MLS completam o dia.

Dentre os principais jogos, destaque para Palmeiras x Santos e Cruzeiro x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. 

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Espanhol

  • 9h - Villarreal x Levante
  • 11h15 - Valencia x Atlético de Madrid
  • 13h30 - Deportivo Alavés x Athletic Bilbao
  • 16h - Osasuna x Barcelona

Champions League Feminina

  • 10h - Lyon x Arsenal

Campeonato Inglês - segunda divisão

  • 8h30 - Wrexham x Middlesbrough
  • 8h30 - Ipswich Town x Queens Park Rangers

Campeonato Italiano

  • 10h - Udinese x Torino
  • 13h - Como x Napoli
  • 15h45 - Atalanta x Genoa

Campeonato Francês

  • 10h - Nantes x Olympique de Marselha
  • 12h - PSG x Lorient
  • 14h - Metz x Monaco
  • 16h05 - Nice x Lens

Campeonato Alemão

  • 10h30 - Bayern de Munique x Heidenheim
  • 10h30 - Hoffenheim x Stuttgart
  • 10h30 - Eintracht Frankfurt x Hamburgo
  • 10h30 - Werder Bremen x Augsburg
  • 10h30 - Union Berlin x Colonia
  • 13h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig

Campeonato Inglês

  • 11h Newcastle x Brighton
  • 11h - Brentford x West Ham
  • 11h - Wolverhampton x Sunderland
  • 13h30 - Arsenal x Fulham

Campeonato Turco

  • 14h - Samsunspor x Galatasaray

Campeonato Português

  • 16h30 - Porto x Alverca

MLS

  • 14h - Toronto x San Jose Earthquakes
  • 15h30 - Sporting Kansas City x Seattle Sounders
  • 17h45 - Real Salt Lake x Portland Timbers
  • 20h15 - Inter Miami x Orlando City
  • 20h30 - Atlanta United x Montreal
  • 20h30 - Columbus Crew x Minnesota United
  • 20h30 - New England Revolution x Charlotte
  • 20h30 - Philadelphia Union x Nashville
  • 20h30 - New York Red Bulls x Dallas
  • 21h30 - Chicago Fire x Cincinnati
  • 21h30 - Houston Dynamo x Colorado Rapids
  • 22h30 - San Diego x Los Angeles
  • 23h30 - LA Galaxy x Vancouver Whitecaps

Campeonato Saudita

  • 15h - Al Hazem x Al Hilal

Campeonato Brasileiro

  • 16h - Botafogo x Remo
  • 18h30 - Palmeiras x Santos
  • 18h30 - Vitória x Coritiba
  • 20h30 - Athletico-PR x Grêmio
  • 21h - Cruzeiro x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro 2ª divisão

  • 16h - Botafogo-SP x Náutico
  • 18h30 - Cuiabá x Criciúma
  • 20h30 - Fortaleza x Goiás

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 2

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 2

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 2

Band

  • 15h - Al Hazem x Al Hilal - Campeonato Saudita

BandSports

  • 15h - Al Hazem x Al Hilal - Campeonato Saudita

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil neste sábado, 2

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 13h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig - Campeonato Alemão
  • 21h - Cruzeiro x Atlético-MG - Brasileirão

ESPN

  • 8h30 - Wrexham x Middlesbrough - Campeonato Inglês 2ª divisão
  • 11h - Newcastle x Brighton - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Arsenal x Fulham - Campeonato Inglês
  • 16h - Osasuna x Barcelona - Campeonato Espanhol
  • 18h30 - Cuiabá x Criciúma - Brasileirão 2ª divisão

ESPN2

  • 14h - Samsuspor x Galatasaray - Campeonato Turco
  • 16h30 - Porto x Alverca - Campeonato Português

ESPN3

  • 10h - Lyon x Arsenal - Champions League Feminina
  • 13h - Como x Napoli - Campeonato Italiano

ESPN4

  • 9h - Villarreal x Levante - Campeonato Espanhol
  • 11h15 - Valencia x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol
  • 13h30 - Deportivo Alavés x Athletic Bilbao
  • 16h - Botafogo-SP x Náutico - Campeonato Brasileiro 2ª divisão

XSports

  • 8h30 - Wrexham x Middlesbrough - Campeonato Inglês 2ª divisão
  • 10h30 - Bayern de Munique x Heidenheim - Campeonato Alemão
  • 13h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig - Campeonato Alemão
  • 15h45 - Atalanta x Genoa - Campeonato Italiano

Premiere

  • 16h - Botafogo x Remo - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Palmeiras x Santos - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Vitória x Coritiba - Campeonato Brasileiro
  • 21h - Cruzeiro x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste sábado, 2

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 8h30 - Wrexham x Middlesbrough - Campeonato Inglês 2ª divisão
  • 8h30 - Ipswich Town x Queens Park Rangers - Campeonato Inglês 2ª divisão
  • 9h - Villarreal x Levante - Campeonato Espanhol
  • 10h - Lyon x Arsenal - Champions League Feminina
  • 10h - Udinese x Torino - Campeonato Italiano
  • 11h - Newcaslte x Brighton - Campeonato Inglês
  • 11h - Brentford x West Ham - Campeonato Inglês
  • 11h - Wolverhampton x Sunderland - Campeonato Inglês
  • 11h15 - Valencia x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol
  • 13h - Como x Napoli - Campeonato Italiano
  • 13h30 - Arsenal x Fulham - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Deportivo Alavés x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
  • 14h - Samsunspor x Galatasaray - Campeonato Turco
  • 15h45 - Atalanta x Genoa - Campeonato Italiano
  • 16h - Osasuna x Barcelona - Campeonato Espanhol
  • 16h - Botafogo-SP x Náutico - Campeonato Brasileiro 2ª divisão
  • 16h30 - Porto x Alverca - Campeonato Português
  • 18h30 - Cuiabá x Criciúma - Campeonato Brasileiro 2ª divisão
  • 20h30 - Fortaleza x Goiás - Campeonato Brasileiro 2ª divisão

Canal Goat

  • 10h30 - Hoffenheim x Stuttgart - Campeonato Alemão
  • 13h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig - Campeonato Alemão
  • 15h - Al Hazem x Al Hilal - Campeonato Saudita
  • 16h - Botafogo-SP x Náutico - Campeonato Brasileiro 2ª divisão

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GE TV neste sábado, 2

Onefootball

  • 10h30 - Bayern de Munique x Heidenheim - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Hoffenheim x Stuttgart - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Eintracht Frankfurt x Hamburgo - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Werder Bremen x Augsburg - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Union Berlin x Colonia - Campeonato Alemão
  • 13h30 - Bayer Leverkusen x RB Leipzig - Campeonato Alemão

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar no HBO Max neste sábado, 2

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado, 2

Prime Video

  • 20h30 - Athletico-PR x Grêmio - Campeonato Brasileiro 

Cazé TV

  • 10h - Nantes x Olympique de Marselha - Campeonato Francês
  • 12h - PSG x Lorient - Campeonato Francês
  • 14h - Metz x Monaco - Campeonato Francês
  • 16h05 - Nice x Lens - Campeonato Francês

Apple TV

  • 14h - Toronto x San Jose Earthquakes
  • 15h30 - Sporting Kansas City x Seattle Sounders
  • 17h45 - Real Salt Lake x Portland Timbers
  • 20h15 - Inter Miami x Orlando City
  • 20h30 - Atlanta United x Montreal
  • 20h30 - Columbus Crew x Minnesota United
  • 20h30 - New England Revolution x Charlotte
  • 20h30 - Philadelphia Union x Nashville
  • 20h30 - New York Red Bulls x Dallas
  • 21h30 - Chicago Fire x Cincinnati
  • 21h30 - Houston Dynamo x Colorado Rapids
  • 22h30 - San Diego x Los Angeles
  • 23h30 - LA Galaxy x Vancouver Whitecaps
Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosJogos de hojeFutebol

