Quanto custa acompanhar o Brasil na Copa do Mundo?

Faltando menos de sete meses para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026, torcedores já começam a calcular quanto custará transformar o sonho de acompanhar o Brasil fora do país em realidade. Com jogos em solo norte-americano, alta do dólar e voos disputados, o orçamento para acompanhar a equipe canarinho pode assustar e pedir planejamento antecipado.

Deslocamento

Durante a fase de grupos, o Brasil só jogará em solo americano (Nova Jersey, Filadélfia e Miami). Além do deslocamento interno, cotações recentes para quem sai do Rio de Janeiro ou São Paulo dois dias antes do evento começar e vai embora por Miami dois dias após o último jogo do Brasil na fase de grupos é de R$ 10 mil e R$ 12 mil.

Para ir de Nova Jersey até a Filadélfia, há opções como o trem (R$ 80, viagem de duas horas), ônibus (R$ 100, viagem de três horas) ou alugar um carro (R$ 100 por dia).

Já da Filadélfia até Miami, os voos mais baratos, na categoria low cost, estão na faixa de R$ 1.325. Um voo direto, com bagagem, custa em torno de R$ 2.900.

Hospedagem

Calcula-se que para duas semanas de viagem, acompanhando os três jogos da fase de grupos, o torcedor terá que desembolsar no mínimo R$ 4.300, se optar pelas hospedagens mais baratas.

Em Nova Jersey (área de Nova Iorque) por 5 noites, há opções de hospedagens no Booking a partir de R$ 300 por dia ou hotéis três estrelas com diárias a partir de R$ 1000.

Na Filadélfia, para 5 ou 6 noites, as opções de hospedagens já estão limitadas e com valores que chegam a R$ 3500 por cinco diárias. Há opções de Airbnb entre R$ 1.300 a R$ 4.500.

Já em Miami, há mais opções de hospedagens para 5 dias, desde os famosos motéis americanos, que saem por R$ 300 a diária ou hotéis três estrelas, que custarão cerca de R$ 3500 por cinco noites. A oferta de Airbnb também é grande, com diárias entre R$ 300 e R$ 500.

Ingressos

Os ingressos mais disputados para o Mundial tem preço dinâmico, o que torna o planejamento ainda mais caro. Para ver a estreia do Brasil, contra o Marrocos, em Nova Jersey, os valores estão entre 105 dólares (R$ 567, na cotação de hoje) a 620 dólares (R$ 3.350, na cotação de hoje).

Para acompanhar Brasil x Haiti, na Filadélfia, e Brasil x Escócia, em Miami, os valores se encontram entre 60 dólares (R$323 na cotação de hoje) e 445 dólares (R$2402, na cotação de hoje).