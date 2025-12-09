Copa do Mundo 2026: como comprar ingressos para os jogos do Brasil?

DOHA, QATAR - DECEMBER 05: Players of Brazil pose for a team photo ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Brazil and South Korea at Stadium 974 on December 05, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images) (GettyImages)
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06h22.
A Copa do Mundo 2026 terá uma nova etapa de venda de ingressos a partir de 11 de dezembro, com a abertura do último sorteio da FIFA. A entidade já comercializou cerca de 2 milhões de entradas e mantém outras opções para torcedores que não forem selecionados.
O novo sorteio será realizado com datas, confrontos e sedes definidos. Para participar, o torcedor precisa criar um FIFA ID no site oficial e solicitar ingressos para partidas específicas, informando categoria e quantidade.
Quem não conseguir bilhetes no sorteio poderá recorrer a vendas de última hora, revenda oficial, pacotes de hospitalidade ou às cotas destinadas às federações nacionais. Cada modalidade tem preços, regras e níveis distintos de garantia.
A FIFA informa que cada pessoa pode comprar até quatro ingressos por jogo e até 40 por domicílio durante todo o torneio. Para grupos maiores, será necessário o cadastro de diferentes contas.
Os preços seguem o modelo de tarifação dinâmica, aplicado pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Jogos com seleções de maior apelo tendem a sofrer reajustes ao longo do período de venda.