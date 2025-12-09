Esporte

Copa do Mundo 2026: como comprar ingressos para os jogos do Brasil?

Sorteio começa em 11 de dezembro e ainda há venda direta e revenda oficial

DOHA, QATAR - DECEMBER 05: Players of Brazil pose for a team photo ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Brazil and South Korea at Stadium 974 on December 05, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images) (GettyImages)

Vanessa Loiola
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06h22.

A Copa do Mundo 2026 terá uma nova etapa de venda de ingressos a partir de 11 de dezembro, com a abertura do último sorteio da FIFA. A entidade já comercializou cerca de 2 milhões de entradas e mantém outras opções para torcedores que não forem selecionados.

O novo sorteio será realizado com datas, confrontos e sedes definidos. Para participar, o torcedor precisa criar um FIFA ID no site oficial e solicitar ingressos para partidas específicas, informando categoria e quantidade.

Quem não conseguir bilhetes no sorteio poderá recorrer a vendas de última hora, revenda oficial, pacotes de hospitalidade ou às cotas destinadas às federações nacionais. Cada modalidade tem preços, regras e níveis distintos de garantia.

Formas de comprar ingressos para a Copa do Mundo 2026

  • Último sorteio da FIFA: Acontece de 11 de dezembro a 13 de janeiro. A seleção dos pedidos será aleatória e os resultados saem em fevereiro.
  • Vendas de última hora: Previstas entre março e junho, com venda por ordem de chegada no site da FIFA.
  • Mercado de revenda: Plataforma oficial da FIFA permite revenda autorizada. Sites externos também atuam, com menor garantia ao comprador.
  • Pacotes de hospitalidade: Incluem ingressos e serviços adicionais. Os valores chegam a milhares de dólares por pessoa.
  • Cotas por país: Cerca de 8% dos assentos ficam com as federações. A solicitação também começa em 11 de dezembro.

A FIFA informa que cada pessoa pode comprar até quatro ingressos por jogo e até 40 por domicílio durante todo o torneio. Para grupos maiores, será necessário o cadastro de diferentes contas.

Os preços seguem o modelo de tarifação dinâmica, aplicado pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Jogos com seleções de maior apelo tendem a sofrer reajustes ao longo do período de venda.

