Copa do Mundo 2026: como comprar ingressos para os jogos do Brasil?

A Copa do Mundo 2026 terá uma nova etapa de venda de ingressos a partir de 11 de dezembro, com a abertura do último sorteio da FIFA. A entidade já comercializou cerca de 2 milhões de entradas e mantém outras opções para torcedores que não forem selecionados.

O novo sorteio será realizado com datas, confrontos e sedes definidos. Para participar, o torcedor precisa criar um FIFA ID no site oficial e solicitar ingressos para partidas específicas, informando categoria e quantidade.

Quem não conseguir bilhetes no sorteio poderá recorrer a vendas de última hora, revenda oficial, pacotes de hospitalidade ou às cotas destinadas às federações nacionais. Cada modalidade tem preços, regras e níveis distintos de garantia.

Formas de comprar ingressos para a Copa do Mundo 2026

Último sorteio da FIFA: Acontece de 11 de dezembro a 13 de janeiro. A seleção dos pedidos será aleatória e os resultados saem em fevereiro.

Vendas de última hora: Previstas entre março e junho, com venda por ordem de chegada no site da FIFA.

Mercado de revenda: Plataforma oficial da FIFA permite revenda autorizada. Sites externos também atuam, com menor garantia ao comprador.

Pacotes de hospitalidade: Incluem ingressos e serviços adicionais. Os valores chegam a milhares de dólares por pessoa.

Cotas por país: Cerca de 8% dos assentos ficam com as federações. A solicitação também começa em 11 de dezembro.

A FIFA informa que cada pessoa pode comprar até quatro ingressos por jogo e até 40 por domicílio durante todo o torneio. Para grupos maiores, será necessário o cadastro de diferentes contas.

Os preços seguem o modelo de tarifação dinâmica, aplicado pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Jogos com seleções de maior apelo tendem a sofrer reajustes ao longo do período de venda.