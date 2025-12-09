Brasil: qual será o fuso horário dos jogos na Copa?

A edição de 2026 da Copa do Mundo vem com uma novidade para os torcedores brasileiros: devido à diferença de fusos entre as sedes nos EUA, Canadá e México, as partidas do torneio foram distribuídas em até 12 horários diferentes.

No caso da Seleção Brasileira, isso significa que os três jogos da fase de grupos — confirmados até o momento — acontecerão à noite: a estreia, contra o Marrocos, está marcada para 13 de junho, às 19h, no horário de Brasília, em Nova Jersey.

A segunda partida, contra o Haiti, será seis dias depois, na Filadélfia, às 22h. O último duelo da fase de grupos, contra a Escócia, em Miami, terá início às 19h.

A dispersão dos horários reflete a estratégia da Fifa para conciliar a logística dos jogos — com sedes espalhadas por diferentes fusos — e o alcance global de audiência. Por isso, os confrontos do Mundial poderão ter início entre 13h e 1h da manhã no horário de Brasília.

Para a maioria dos torcedores brasileiros, isso significa que não terá pausa no expediente para assistir à Seleção.

Os grupos da Copa

Grupo A: México; África do Sul; Coreia do Sul; Vencedor da repescagem D (Dinamarca; Macedônia do Norte; República Tcheca ou Irlanda)

Canadá; Vencedor da repescagem A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia); Suíça; Catar; Grupo C: Brasil; Marrocos; Haiti; Escócia

Estados Unidos; Paraguai; Austrália; Vencedor da repescagem C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo) Grupo E: Alemanha; Curaçao; Costa do Marfim; Equador;

Holanda; Japão; Vencedor da repescagem B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia); Tunísia; Grupo G: Bélgica; Egito; Irã; Nova Zelândia

Espanha; Cabo Verde; Arábia Saudita; Uruguai; Grupo I: França; Senegal; Vencedor da repescagem 2 (Iraque, Suriname ou Bolívia); Noruega.

Argentina; Argélia; Áustria; Jordânia; Grupo K: Portugal; Vencedor da repescagem 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia); Uzbequistão; Colômbia;

Quando começa a Copa?



A Copa do Mundo Fifa 2026 começa no dia 11 de junho a 19 de julho de 2026, com 104 jogos em 39 dias.