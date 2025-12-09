Brasil: qual será o fuso horário dos jogos na Copa?

Copa: jogos do Brasil na fase de grupos serão a noite (Rafael Ribeiro/CBF)
Redação Exame
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10h02.
A edição de 2026 da Copa do Mundo vem com uma novidade para os torcedores brasileiros: devido à diferença de fusos entre as sedes nos EUA, Canadá e México, as partidas do torneio foram distribuídas em até 12 horários diferentes.
No caso da Seleção Brasileira, isso significa que os três jogos da fase de grupos — confirmados até o momento — acontecerão à noite: a estreia, contra o Marrocos, está marcada para 13 de junho, às 19h, no horário de Brasília, em Nova Jersey.
A segunda partida, contra o Haiti, será seis dias depois, na Filadélfia, às 22h. O último duelo da fase de grupos, contra a Escócia, em Miami, terá início às 19h.
A dispersão dos horários reflete a estratégia da Fifa para conciliar a logística dos jogos — com sedes espalhadas por diferentes fusos — e o alcance global de audiência. Por isso, os confrontos do Mundial poderão ter início entre 13h e 1h da manhã no horário de Brasília.
Para a maioria dos torcedores brasileiros, isso significa que não terá pausa no expediente para assistir à Seleção.
A Copa do Mundo Fifa 2026 começa no dia 11 de junho a 19 de julho de 2026, com 104 jogos em 39 dias.