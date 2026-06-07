Zverev conquista Roland Garros pela primeira vez

Alexander Zverev conquistou neste domingo, 7, o primeiro título de Grand Slam da carreira ao vencer Roland Garros pela primeira vez. O alemão derrotou o italiano Flavio Cobolli na final do torneio em Paris após mais de quatro horas de partida.

Número três do mundo, Zverev venceu por 3 sets a 2, com parciais de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (7-5) e 6-1, na quadra Philippe Chatrier.

O alemão confirmou o favoritismo diante de Cobolli e encerrou uma sequência de derrotas em finais de Grand Slam. Antes do título em Paris, Zverev havia perdido as decisões do US Open de 2020, para Dominic Thiem, de Roland Garros em 2024, contra Carlos Alcaraz; e do Aberto da Austrália de 2025, diante de Jannik Sinner.

A conquista também encerra um período de frustração para o tenista de 29 anos, frequentemente apontado como um dos principais nomes da nova geração, mas que ainda buscava um troféu de Grand Slam.

Do outro lado, Cobolli disputava sua primeira final em um torneio desse nível. O italiano fez jogo equilibrado em parte da decisão, especialmente no quarto set, mas não conseguiu sustentar o ritmo na parcial decisiva.

O título em Roland Garros consolida Zverev entre os principais nomes do circuito masculino na temporada.

*Com informações da AFP