Esporte

Fifa marca data do The Best; Raphinha é o único brasileiro na categoria masculina

A cerimônia acontecerá durante o jantar da Fifa Celebration 2025, no salão Fairmont Katara Hall

The Best 2025: Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro entre os 11 concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo (Lionel Hahn/Getty Images)

The Best 2025: Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro entre os 11 concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo (Lionel Hahn/Getty Images)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14h10.

Tudo sobreFifa
Saiba mais

A Fifa anunciou hoje, 14, que os premiados do The Best 2025 serão anunciados em um evento especial transmitido ao vivo de Doha, no Catar, na próxima terça-feira, 16, a partir das 14h (de Brasília). A cerimônia acontecerá durante o jantar da Fifa Celebration 2025, no salão Fairmont Katara Hall.

Serão revelados os melhores jogadores e técnicos, bem como as melhores jogadoras e técnicas de 2025. Antes disso, os melhores torcedores, goleiros e goleiras e gols serão anunciados a partir de vídeos nas plataformas da Fifa e nas redes sociais, juntamente com o ganhador do Prêmio Fair Play da Fifa.

O evento acontece na véspera da final da Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain e Flamengo, no Estádio Ahmad Bin Ali, que se enfrentarão na próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília).

No masculino, o atacante Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro entre os 11 concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo, tendo como rivais nomes como Yamal, Dembélé e Mbappé.

Os indicados ao prêmio The Best

Masculino

  • Ousmane Dembélé, França e PSG
  • Achraf Hakimi, Marrocos e PSG
  • Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique
  • Kylian Mbappé, França e Real Madrid
  • Nuno Mendes, Portugal e PSG
  • Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea
  • Pedri, Espanha e Barcelona
  • Raphinha, Brasil e Barcelona
  • Mohamed Salah, Egito e Liverpool
  • Vitinha, Portugal e PSG
  • Lamine Yamal, Espanha e Barcelona

Feminino

  • Sandy Baltimore, França e Chelsea
  • Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea
  • Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona
  • Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea
  • Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal
  • Temwa Chawinga, Malawi e Corrente de Kansas City
  • Diani Kadidiatou, França e Lyon
  • Melchie Dumornay, Haiti e Lyon
  • Patri Guijarro, Espanha e Barcelona
  • Lindsey Heaps, EUA e Lyon
  • Lauren James, Inglaterra e Chelsea
  • Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal
  • Ewa Pajor, Polônia e Barcelona
  • Claudia Pina, Espanha e Barcelona
  • Alexia Putellas, Espanha e Barcelona
  • Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal
  • Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal

Melhor técnico (futebol masculino)

  • Javier Aguirre, México
  • Mikel Arteta, Arsenal
  • Luis Enrique, PSG
  • Hansi Flick, Barcelona
  • Enzo Maresca, Chelsea
  • Roberto Martínez, Portugal
  • Arne Slot, Liverpool

Melhor técnico(a) (futebol feminino)

  • Sonia Bompastor, Chelsea
  • Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Lyon
  • Seb Hines, Orlando Pride
  • Renée Slegers, Arsenal
  • Sarina Wiegman, Inglaterra

Melhor goleiro

  • Alisson Becker, Brasil e Liverpool
  • Thibaut Courtois, Bélgica e Real Madrid
  • Gianluigi Donnarumma, Itália e PSG/Manchester City
  • Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa
  • Manuel Neuer, Alemanha e Bayern de Munique
  • David Raya, Espanha e Arsenal
  • Yann Sommer, Suíça e Inter de Milão
  • Wojciech Szczęsny, Polônia e Barcelona

Melhor goleira

  • Ann-Katrin Berger, Alemanha e Gotham FC
  • Cata Coll, Espanha e Barcelona
  • Christiane Endler, Chile e Lyon
  • Hannah Hampton, Inglaterra e Chelsea
  • Anna Moorhouse, Inglaterra e Orlando Pride
  • Chiamaka Nnadozie, Nigéria e Paris FC/Brighton
  • Phallon Tullis-Joyce, EUA e Manchester United

Prêmio Puskás

  • Alerrandro (Vitória x Cruzeiro - 19 de agosto de 2024)
  • Alessandro Deiola (Cagliari x Venezia - 18 de maio de 2025)
  • Pedro de la Vega (Cruz Azul x Seattle Sounders - 31 de julho de 2025)
  • Santiago Montiel (Independiente x Independiente Rivadavia - 11 de maio de 2025)
  • Amr Nasser (Al Ahly x Pharco - 17 de abril de 2025)
  • Carlos Orrantía (Querétaro x Atlas - 16 de abril de 2025)
  • Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - 21 de junho de 2025)
  • Declan Rice (Arsenal x Real Madrid - 8 de abril de 2025)
  • Rizky Ridho (Persija Jakarta x Arema - 9 de março de 2025)
  • Kévin Rodrigues (Kasımpasa x Rizespor - 9 de fevereiro de 2025)
  • Lamine Yamal (Espanyol x Barcelona - 15 de maio de 2025)

Prêmio Marta

  • Jordyn Bugg (North Carolina Courage x Seattle Reign - 22 de março de 2025)
  • Mariona Caldentey (Olympique Lyonnais x Arsenal - 27 de abril de 2025)
  • Ashley Cheatley (Brentford x Ascot United - 3 de novembro de 2024)
  • Kyra Cooney-Cross (Alemanha x Austrália - 28 de outubro de 2024)
  • Jon Ryong-jong (RPD da Coreia x Argentina - 2 de setembro de 2024)
  • Marta (Orlando Pride x Kansas City Current - 17 de novembro de 2024)
  • Vivianne Miedema (País de Gales x Países Baixos - 5 de julho de 2025)
  • Kishi Núñez (Argentina x Costa Rica - 8 de setembro de 2024)
  • Lizbeth Ovalle (Tigres x Guadalajara - 3 de março de 2025)
  • Ally Sentnor (EUA x Colômbia - 20 de fevereiro de 2025)
  • Khadija Shaw (Hammarby x Manchester City - 21 de novembro de 2024)
Acompanhe tudo sobre:EsportesFutebolFifa

Mais de Esporte

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje?

Qual horário do jogo do Cruzeiro hoje?

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

Qual horário do jogo do Corinthians hoje?

Mais na Exame

Mundo

Trump prevê dificuldades para republicanos em 2026

Brasil

Enel promete reestabelecer energia neste domingo, mas 158 mil seguem sem luz

Pop

É o fim de Avatar? Diretor James Cameron fala sobre futuro da franquia

Esporte

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje?