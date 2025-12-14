Fifa marca data do The Best; Raphinha é o único brasileiro na categoria masculina

A Fifa anunciou hoje, 14, que os premiados do The Best 2025 serão anunciados em um evento especial transmitido ao vivo de Doha, no Catar, na próxima terça-feira, 16, a partir das 14h (de Brasília). A cerimônia acontecerá durante o jantar da Fifa Celebration 2025, no salão Fairmont Katara Hall.
Serão revelados os melhores jogadores e técnicos, bem como as melhores jogadoras e técnicas de 2025. Antes disso, os melhores torcedores, goleiros e goleiras e gols serão anunciados a partir de vídeos nas plataformas da Fifa e nas redes sociais, juntamente com o ganhador do Prêmio Fair Play da Fifa.
O evento acontece na véspera da final da Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain e Flamengo, no Estádio Ahmad Bin Ali, que se enfrentarão na próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília).
No masculino, o atacante Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro entre os 11 concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo, tendo como rivais nomes como Yamal, Dembélé e Mbappé.
Os indicados ao prêmio The Best
Masculino
- Ousmane Dembélé, França e PSG
- Achraf Hakimi, Marrocos e PSG
- Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique
- Kylian Mbappé, França e Real Madrid
- Nuno Mendes, Portugal e PSG
- Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea
- Pedri, Espanha e Barcelona
- Raphinha, Brasil e Barcelona
- Mohamed Salah, Egito e Liverpool
- Vitinha, Portugal e PSG
- Lamine Yamal, Espanha e Barcelona
Feminino
- Sandy Baltimore, França e Chelsea
- Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea
- Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona
- Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea
- Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal
- Temwa Chawinga, Malawi e Corrente de Kansas City
- Diani Kadidiatou, França e Lyon
- Melchie Dumornay, Haiti e Lyon
- Patri Guijarro, Espanha e Barcelona
- Lindsey Heaps, EUA e Lyon
- Lauren James, Inglaterra e Chelsea
- Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor, Polônia e Barcelona
- Claudia Pina, Espanha e Barcelona
- Alexia Putellas, Espanha e Barcelona
- Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal
- Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal
Melhor técnico (futebol masculino)
- Javier Aguirre, México
- Mikel Arteta, Arsenal
- Luis Enrique, PSG
- Hansi Flick, Barcelona
- Enzo Maresca, Chelsea
- Roberto Martínez, Portugal
- Arne Slot, Liverpool
Melhor técnico(a) (futebol feminino)
- Sonia Bompastor, Chelsea
- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Lyon
- Seb Hines, Orlando Pride
- Renée Slegers, Arsenal
- Sarina Wiegman, Inglaterra
Melhor goleiro
- Alisson Becker, Brasil e Liverpool
- Thibaut Courtois, Bélgica e Real Madrid
- Gianluigi Donnarumma, Itália e PSG/Manchester City
- Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa
- Manuel Neuer, Alemanha e Bayern de Munique
- David Raya, Espanha e Arsenal
- Yann Sommer, Suíça e Inter de Milão
- Wojciech Szczęsny, Polônia e Barcelona
Melhor goleira
- Ann-Katrin Berger, Alemanha e Gotham FC
- Cata Coll, Espanha e Barcelona
- Christiane Endler, Chile e Lyon
- Hannah Hampton, Inglaterra e Chelsea
- Anna Moorhouse, Inglaterra e Orlando Pride
- Chiamaka Nnadozie, Nigéria e Paris FC/Brighton
- Phallon Tullis-Joyce, EUA e Manchester United
Prêmio Puskás
- Alerrandro (Vitória x Cruzeiro - 19 de agosto de 2024)
- Alessandro Deiola (Cagliari x Venezia - 18 de maio de 2025)
- Pedro de la Vega (Cruz Azul x Seattle Sounders - 31 de julho de 2025)
- Santiago Montiel (Independiente x Independiente Rivadavia - 11 de maio de 2025)
- Amr Nasser (Al Ahly x Pharco - 17 de abril de 2025)
- Carlos Orrantía (Querétaro x Atlas - 16 de abril de 2025)
- Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - 21 de junho de 2025)
- Declan Rice (Arsenal x Real Madrid - 8 de abril de 2025)
- Rizky Ridho (Persija Jakarta x Arema - 9 de março de 2025)
- Kévin Rodrigues (Kasımpasa x Rizespor - 9 de fevereiro de 2025)
- Lamine Yamal (Espanyol x Barcelona - 15 de maio de 2025)
Prêmio Marta
- Jordyn Bugg (North Carolina Courage x Seattle Reign - 22 de março de 2025)
- Mariona Caldentey (Olympique Lyonnais x Arsenal - 27 de abril de 2025)
- Ashley Cheatley (Brentford x Ascot United - 3 de novembro de 2024)
- Kyra Cooney-Cross (Alemanha x Austrália - 28 de outubro de 2024)
- Jon Ryong-jong (RPD da Coreia x Argentina - 2 de setembro de 2024)
- Marta (Orlando Pride x Kansas City Current - 17 de novembro de 2024)
- Vivianne Miedema (País de Gales x Países Baixos - 5 de julho de 2025)
- Kishi Núñez (Argentina x Costa Rica - 8 de setembro de 2024)
- Lizbeth Ovalle (Tigres x Guadalajara - 3 de março de 2025)
- Ally Sentnor (EUA x Colômbia - 20 de fevereiro de 2025)
- Khadija Shaw (Hammarby x Manchester City - 21 de novembro de 2024)