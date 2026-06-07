Eriksen passa mal em amistoso da Dinamarca

O meio-campista Christian Eriksen passou mal durante o amistoso entre Dinamarca e Ucrânia neste domingo, 7, no Odense Stadium, e precisou receber atendimento médico emergencial em campo. A partida foi encerrada aos 19 minutos do segundo tempo, com vitória dinamarquesa por 2 a 1.

O jogador de 34 anos colocou a mão no peito antes de cair desacordado no gramado. Os atletas das duas equipes perceberam rapidamente a gravidade da situação e pediram a entrada imediata da equipe médica. A transmissão da partida interrompeu as imagens do atendimento.

Após cerca de dez minutos de atendimento, Eriksen deixou o campo cercado pelos companheiros e sob aplausos das duas torcidas. Segundo a Federação Dinamarquesa e o médico da seleção, Morten Boesen, o jogador recuperou a consciência rapidamente e deixou o estádio pelos próprios meios.

“Christian está bem e saiu do campo pelos próprios meios. Pelo que pude observar, o marca-passo respondeu como deveria”, afirmou Boesen após a partida.

O médico explicou ainda que Eriksen ficou inconsciente por um breve período, mas retomou a consciência rapidamente e conseguiu se comunicar com a equipe médica ainda no estádio. O jogador será submetido a exames adicionais para identificar a causa do episódio.

Eriksen utiliza um desfibrilador cardíaco implantado desde junho de 2021, quando sofreu uma parada cardíaca durante a estreia da Dinamarca na Eurocopa, contra a Finlândia. Na ocasião, o meia recebeu massagem cardíaca em campo durante cerca de 15 minutos antes de ser levado ao hospital.

Depois do episódio, o jogador se recuperou e retornou ao futebol profissional em fevereiro de 2022.

Antes do amistoso deste domingo, Eriksen havia sido homenageado por alcançar a marca de 150 partidas pela seleção dinamarquesa.

*Com informações de O Globo