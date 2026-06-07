Brasil vence Itália e fecha etapa da VNL invicto

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Itália neste domingo, 7, pela Liga das Nações, e encerrou a etapa de Brasília com 100% de aproveitamento. O Brasil derrotou as atuais campeãs olímpicas por 3 sets a 2, com parciais de 25/15, 25/22, 22/25, 24/26 e 15/12.

A vitória também interrompeu uma sequência de 38 triunfos consecutivos da equipe italiana em competições oficiais. Antes deste domingo, as italianas haviam vencido os três confrontos mais recentes contra o Brasil.

Nos últimos seis duelos entre as seleções, cada equipe soma agora três vitórias.

Com o resultado, o Brasil encerra a primeira etapa da Liga das Nações com quatro vitórias em quatro partidas. Em Brasília, a equipe também superou Holanda, Bulgária e República Dominicana.

A seleção segue agora para Ancara, na Turquia, onde disputará a segunda fase da competição. Brasil e Itália aparecem empatados em pontos na classificação, com as italianas na liderança pelos critérios de desempate. Japão e República Tcheca aparecem na sequência.

O próximo compromisso da seleção brasileira será no dia 17 de junho, contra a França.

*Com informações de O Globo