Onde assistir à Copa do Mundo 2026? Guia de canais de TV e streaming

A Copa do Mundo de 2026 terá ampla cobertura no Brasil, com transmissões em TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais. Os jogos da seleção brasileira poderão ser acompanhados por diferentes canais, dependendo do pacote de direitos.

O torneio será disputado em junho de 2026, com sedes nos Estados Unidos, Canadá e México. Esta será a primeira edição da Copa com 48 seleções e 104 partidas.

Com a definição dos grupos, os veículos iniciaram a estruturação das transmissões. Cada plataforma terá direitos específicos para exibição dos jogos.

Quais canais vão transmitir a Copa do Mundo 2026

A CazéTV, em parceria com o YouTube, detém os direitos integrais de transmissão da Copa do Mundo do próximo ano. A plataforma poderá exibir todos os jogos do torneio, incluindo 100% das partidas da seleção brasileira.

O canal digital também contará com cobertura própria e ativações ligadas às transmissões. Até o momento, é o único player com acesso à totalidade dos confrontos.

A Globo exibirá 54 jogos da competição. As partidas serão transmitidas pela TV Globo, SporTV e Globoplay, com cobertura integrada entre TV aberta, TV paga e streaming.

Segundo o modelo adotado, a emissora exibirá os jogos da seleção brasileira em todas as suas plataformas. A operação usa a estrutura do SporTV para a cobertura esportiva.

O SBT adquiriu 32 partidas da Copa do Mundo de 2026 em parceria com a N Sports. O pacote inclui os jogos da seleção brasileira na fase de grupos e nas fases seguintes, em caso de classificação.

As transmissões do SBT ocorrerão na TV aberta. Os mesmos jogos também serão exibidos no canal N Sports, disponível nas operadoras Claro TV, Vivo e Sky.

Além das transmissões com imagem, emissoras de rádio confirmaram cobertura da competição. Band, BandNews FM, Jovem Pan, Rádio Itatiaia e Rádio Gaúcha anunciaram transmissões e programação especial durante o Mundial.