Esporte

Copa do Mundo 2026: quando começam as vendas dos ingressos?

Torcedores poderão solicitar entradas até 13 de janeiro pela plataforma oficial

Estadio_arena_Copa do Catar - Copa do Mundo - Torcedores - Argentinos - Mexicanos - Mexico e Argentina Foto: Lucas Amorim data: 26/11/2022 (Lucas Amorim/Exame)

Estadio_arena_Copa do Catar - Copa do Mundo - Torcedores - Argentinos - Mexicanos - Mexico e Argentina Foto: Lucas Amorim data: 26/11/2022 (Lucas Amorim/Exame)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18h29.

A FIFA inicia na próxima quinta-feira, 11, uma nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. O período de solicitações segue aberto até 13 de janeiro do próximo ano, com inscrição válida independentemente da ordem de cadastro.

A etapa começa às 13h (horário de Brasília) e integra a chamada Fase de Venda aos Torcedores. Nela, os fãs podem solicitar ingressos para jogos da seleção escolhida por meio da plataforma oficial da entidade.

Os bilhetes fazem parte da cota destinada às Associações Membro Participantes, equivalente a 8% da capacidade dos estádios em cada partida. No caso do Brasil, a venda dessa cota ocorre exclusivamente pela FIFA, sem comercialização direta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como funciona a solicitação de ingressos

Para participar do processo, o torcedor precisa acessar o site oficial de ingressos da FIFA e realizar o cadastro. A partir disso, passa a ter acesso à cota vinculada à seleção escolhida.

O procedimento inclui:

  • criação ou acesso à conta na plataforma FIFA.com/tickets;
  • escolha da seleção preferida, etapa usada para fins estatísticos;
  • confirmação da seleção para acesso à cota específica;
  • seleção das partidas, categorias e quantidade de ingressos, respeitando os limites da FIFA.

Os assentos dessa categoria ficam localizados atrás de um dos gols em cada estádio. Caso a demanda supere a oferta, a FIFA realizará sorteios para definir os torcedores contemplados.

Após o encerramento do período, os solicitantes com pedidos aprovados total ou parcialmente serão informados por e-mail. O pagamento será processado automaticamente, utilizando a forma indicada no momento da solicitação, com cobrança prevista entre janeiro e fevereiro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Da piscina às academias: diversificação da Speedo levou a marca a faturar R$ 75 mi

Militão sofre nova lesão no Real Madrid e vira preocupação para a Copa

São Paulo na Libertadores? Chance existe — mas depende de rival

Brasileirão: quais times se classificaram para a Libertadores?

Mais na Exame

Mundo

Governo da Nigéria liberta 100 estudantes que foram sequestrados

Brasil

Sul e Sudeste podem ter tempestades com ventos de 100km/h nesta terça-feira

Future of Money

Paradigm faz 1ª operação no Brasil com investimento de R$ 70 milhões em startup cripto

Ciência

Seu cachorro julga você — e a ciência provou