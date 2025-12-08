Copa do Mundo 2026: quando começam as vendas dos ingressos?

A FIFA inicia na próxima quinta-feira, 11, uma nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. O período de solicitações segue aberto até 13 de janeiro do próximo ano, com inscrição válida independentemente da ordem de cadastro.

A etapa começa às 13h (horário de Brasília) e integra a chamada Fase de Venda aos Torcedores. Nela, os fãs podem solicitar ingressos para jogos da seleção escolhida por meio da plataforma oficial da entidade.

Os bilhetes fazem parte da cota destinada às Associações Membro Participantes, equivalente a 8% da capacidade dos estádios em cada partida. No caso do Brasil, a venda dessa cota ocorre exclusivamente pela FIFA, sem comercialização direta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como funciona a solicitação de ingressos

Para participar do processo, o torcedor precisa acessar o site oficial de ingressos da FIFA e realizar o cadastro. A partir disso, passa a ter acesso à cota vinculada à seleção escolhida.

O procedimento inclui:

criação ou acesso à conta na plataforma FIFA.com/tickets;

escolha da seleção preferida, etapa usada para fins estatísticos;

confirmação da seleção para acesso à cota específica;

seleção das partidas, categorias e quantidade de ingressos, respeitando os limites da FIFA.

Os assentos dessa categoria ficam localizados atrás de um dos gols em cada estádio. Caso a demanda supere a oferta, a FIFA realizará sorteios para definir os torcedores contemplados.

Após o encerramento do período, os solicitantes com pedidos aprovados total ou parcialmente serão informados por e-mail. O pagamento será processado automaticamente, utilizando a forma indicada no momento da solicitação, com cobrança prevista entre janeiro e fevereiro de 2026.