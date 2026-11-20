A Rússia disparou mais de 110 mísseis contra a Ucrânia nesta sexta-feira, 20, em uma ofensiva que deixou ao menos oito mortos, provocou apagões em diversas regiões e danificou três pontes em Kiev. O bombardeio ocorre após o presidente russo, Vladimir Putin, prometer uma retaliação "dolorosa" aos ataques ucranianos contra a ponte da Crimeia.

Segundo autoridades locais, pelo menos seis pessoas morreram na capital ucraniana e outras duas perderam a vida em Lviv, no oeste do país. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, classificou a investida como um dos "maiores ataques" desde o início do conflito e afirmou que "a Rússia tenta compensar, justamente com esse tipo de terror, sua impotência militar e diplomática".

A nova onda de bombardeios foi deflagrada logo após a cúpula trilateral histórica na China que reuniu Putin, o líder chinês Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao término do encontro, as três potências divulgaram uma "declaração de paz" conjunta que não mencionou a invasão russa à Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Abrigo no metrô e impacto na Polônia

Durante a madrugada de bombardeios, moradores de Kiev buscaram refúgio nas estações de metrô da capital, passando a noite em tapetes de ioga, redes e barracas. Katerina Liubichenko, de 32 anos, levou a filha Alisa, de dois anos, ao subterrâneo principalmente para que a criança "ouça menos as explosões", relatou à agência AFP enquanto o pai tentava inflar um colchão. "Chegamos na hora em que ela costuma dormir. Ela brinca um pouco, lemos um livro para ela e, depois, ela adormece", contou.

Nas redes sociais, os serviços de emergência ucranianos revisaram o balanço inicial de três vítimas fatais na capital: "Kiev: o número de vítimas dos ataques russos noturnos subiu para seis mortos; outras 15 pessoas ficaram feridas". O prefeito Vitali Klitschko confirmou ainda danos estruturais em três pontes da cidade.

No oeste do país, o governo regional de Lviv — área que faz fronteira com a Polônia — informou que duas pessoas morreram em uma estação ferroviária nos arredores da cidade. Do outro lado da fronteira, o governo polonês, país-membro da União Europeia e da Otan, comunicou que ao menos um míssil russo caiu em seu território e que outros dois possíveis impactos estão sob investigação.

A operadora nacional de energia da Ucrânia relatou "danos significativos" à rede elétrica, com cortes de fornecimento em Kiev e um "apagão generalizado" em Odessa, às margens do Mar Negro, onde a situação foi descrita como "crítica".

Ofensiva contra infraestrutura e retaliação pela Crimeia

Com a intensificação dos ataques russos contra a rede energética nos últimos meses, cresce o temor de que este seja o inverno mais severo desde o começo da guerra, que já matou centenas de milhares de pessoas e deslocou milhões no sul e no leste ucraniano.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que suas forças executaram "bombardeios em massa utilizando armas de precisão terrestres, navais e aéreas, assim como drones". Moscou também afirmou ter interceptado 310 drones ucranianos, enquanto autoridades instaladas pela Rússia no leste ocupado da Ucrânia relataram três mortes na região.

A retaliação russa responde aos ataques lançados por Kiev nesta semana contra a ponte de Kerch — principal símbolo do controle de Moscou sobre a península da Crimeia, anexada em 2014. A ação ucraniana forçou a interrupção do tráfego rodoviário e provocou sérios transtornos na circulação ferroviária.

Impasses diplomáticos e convite de Putin

A escalada militar acontece em meio às tentativas da Europa de ampliar seu peso nas futuras negociações para encerrar a guerra. Putin, porém, mantém a recusa em ceder sobre as áreas ucranianas que reivindica ter anexado e rejeita o envio de tropas estrangeiras de paz ao território.

Na quinta-feira, 19, o líder do Kremlin reiterou que qualquer cooperação militar entre países europeus e a Ucrânia representa um "problema" para Moscou e voltou a se opor à presença de representantes da Europa nas conversas indiretas mediadas pelos Estados Unidos. Apesar disso, Putin afirmou ter convidado autoridades europeias — sem especificar nomes — para dialogar em Moscou, com o objetivo de avaliar suas posições antes de definir se poderão integrar as tratativas.

Em Berlim, onde se reuniu com aliados na quinta-feira, Zelensky avaliou que seria um "erro" representantes europeus viajarem à capital russa, mas defendeu que o bloco seja incluído em outras rodadas de negociação.

Com AFP