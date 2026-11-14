Ex-São Paulo e Cruzeiro vira craque na China e conquista título e acesso no país

Aos 34 anos, Nikão vive uma das temporadas mais marcantes de sua carreira longe do futebol brasileiro. O meia foi eleito o melhor jogador da China League One, equivalente à segunda divisão nacional, após liderar o Guangdong GZ-Power na campanha que terminou com o título e o acesso à elite do país.

O reconhecimento individual veio acompanhado de números expressivos. Em 26 partidas pelo clube, o brasileiro marcou 11 gols e deu dez assistências. Foram, portanto, 21 participações diretas em gols, desempenho que o colocou entre os principais nomes do campeonato. Nikão também foi escolhido para a seleção da competição.

A conquista representa uma mudança de cenário para o jogador, que ganhou destaque no futebol brasileiro principalmente com a camisa do Athletico-PR, mas não conseguiu repetir o mesmo rendimento em suas passagens mais recentes pelo São Paulo e pelo Cruzeiro.

Como Nikão chegou ao protagonismo no futebol chinês?

A trajetória do meia na China começou em 2025, depois de sua última passagem pelo Athletico-PR. No Guangdong GZ-Power, ele encontrou espaço para assumir papel central na equipe e, em sua segunda temporada no país, participou diretamente da campanha que levou o clube à primeira divisão.

Em entrevista à Placar, Nikão atribuiu o resultado ao planejamento feito desde a pré-temporada e ao trabalho conjunto entre jogadores, comissão técnica e diretoria.

“Melhor que isso, impossível. Conquistamos os objetivos do clube na temporada, o trabalho coletivo foi muito bem realizado e individualmente eu pude ter uma grande temporada também. Somente agradecer a Deus por tudo”, afirmou.

O brasileiro também destacou que a campanha foi construída ao longo do ano, e não apenas pelos resultados das rodadas finais. O Guangdong GZ-Power manteve regularidade durante o torneio e terminou com o título da competição.

Como foi a passagem de Nikão pelo Brasil?

Antes de se destacar na Ásia, Nikão construiu sua fase mais vitoriosa no Athletico-PR. Pelo clube paranaense, conquistou duas edições da Copa Sul-Americana, em 2018 e 2021, além da Copa do Brasil de 2019.

Em 2022, o meia foi contratado pelo São Paulo, mas teve dificuldades para se firmar. Foram 32 partidas e quatro gols com a camisa tricolor. No ano seguinte, foi emprestado ao Cruzeiro. Em 2024, retornou ao Athletico, antes de iniciar sua trajetória no futebol chinês na temporada seguinte.

Agora, o jogador acrescenta ao currículo o título da segunda divisão chinesa, o acesso à elite nacional e o prêmio de melhor atleta do campeonato.