Em pouco mais de um ano, as amigas Camila Hathy e Raissa de Albuquerque vão faturar R$ 10 milhões com uma marca de moda fitness white label — a Baunny. Fundada em 2025, a marca confecciona peças femininas para academia, como leggings e tops, em Curitiba (PR).

A lógica é simples: elas produzem peças de roupa que podem ser personalizadas com a marca de outras empresas. “Como o mercado fitness está crescendo muito, cada vez mais pessoas querem investir no segmento e empreender com uma marca de roupas fitness”, afirma Camila Hathy.

A Baunny atende 300 marcas no Brasil e no exterior. Para continuar crescendo, planeja uma expansão estruturada entre clientes estrangeiros e lança uma linha de moda praia, muito solicitada pelas clientes recorrentes.

Como nasceu a Baunny

Amigas desde a infância, Camila e Raissa tinham o interesse pelo empreendedorismo como uma das características em comum. Desde os 17 anos, Camila revendia roupas e Raissa, cosméticos.

Em 2025, decidiram criar juntas uma empresa de roupas fitness. Com um investimento de R$ 20 mil, foram atrás de fornecedores e costureiras que fizessem a confecção das peças. Com tudo pronto, fizeram um pré-lançamento presencial com blogueiras, além de iniciativas nas redes sociais, que fizeram com que a marca conquistasse clientes por todo o país.

A marca começou vendendo B2C e B2B em agosto de 2025. A organização das entregas acontecia na casa de uma das empreendedoras.

“Tinha tecidos espalhados pela cozinha, caixas sendo embaladas em cima da mesa. Foi uma loucura, um crescimento muito acelerado, que aconteceu dentro de casa”, afirma.

O pedido para adicionar a logo às peças veio de uma cliente, o que passou a ser reproduzido com outros consumidores. O nicho deu certo, e boa parte do faturamento vinha dessa produção white label. “Decidimos nos posicionar como confecção, tirar o foco do cliente final e assumir esse novo papel no mercado”, diz Camila.

Em quatro meses de operação, a marca faturou R$ 400 mil. No mesmo período, alugaram um galpão para dar conta da demanda.

Como funciona o modelo de negócio

A empresa trabalha com modelagens padronizadas, que podem ser escolhidas pelas clientes em um catálogo e personalizadas com a identidade visual de cada marca. O diferencial são peças modernas, minimalistas e sem costura.

O portfólio recebe lançamentos constantes, com a criação de novas peças e modelagens. Dependendo do volume do pedido e do relacionamento com a cliente, a confecção também desenvolve modelos exclusivos.

O crescimento do mercado fitness tem atraído mulheres que buscam uma mudança de carreira e veem no segmento uma oportunidade de empreender. Segundo a empresária, entre as clientes há profissionais que deixam suas antigas ocupações para investir no próprio negócio, como médicas que abandonam a profissão e mulheres que saem de empregos com carteira assinada para criar marcas de moda fitness.

O foco também abriu oportunidades para vender a brasileiras que empreendem fora do Brasil. As peças já são enviadas para países como Estados Unidos, Paraguai e Uruguai. Para o próximo ano, as empreendedoras estão estudando possibilidades de logística para reduzir os custos de frete e expandir internacionalmente.

Quais são os próximos passos

Ainda neste ano, a Baunny vai lançar peças de moda praia. O lançamento combina sustentabilidade e demanda das clientes. A marca está divulgando aos poucos spoilers da novidade para começar as vendas nos próximos meses.

“Como trabalhamos com leggings e shorts sem costura na frente, o processo de corte acaba gerando sobras de tecido. Começamos, então, a pensar em como reaproveitar esse material para evitar o desperdício e tivemos a ideia de criar biquínis. São modelos clean e minimalistas, sem amarrações, feitos com as mesmas cores e tecidos que já utilizamos nas peças fitness”, afirma Camila.

Além da presença nas redes sociais e da ampliação do portfólio, a empresa aposta no relacionamento com as clientes para sustentar o crescimento.

A estratégia inclui ações de aproximação e lançamentos frequentes de novas modelagens, com novidades já planejadas para 2027. A empresária destaca que o desempenho da confecção está diretamente ligado ao sucesso das marcas atendidas.

“Uma confecção só cresce se as nossas clientes também crescem, recompram e conseguem vender. Quanto mais uma marca que fornecemos dá certo, mais a gente cresce também”, diz.

No longo prazo, o foco é ampliar o portfólio, com o aumento da oferta de peças de moda praia e o início da produção de camisetas com fotos de corridas, por exemplo.

Por outro lado, um dos desafios tem sido a contratação de profissionais para a cadeia de produção. “Talvez tivéssemos expandido ainda mais se houvesse mais profissionais qualificados disponíveis no mercado para contratar”, afirma Camila.