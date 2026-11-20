Lanús: equipe argentina levou a melhor sobre o Atlético-MG na final da Sul-Americana de 2025 ((Foto de Christian Alvarenga/Getty Images) )
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Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07h24.
A Copa Sul-Americana de 2026 terá sua oitava final entre clubes do Brasil e da Argentina, com Atlético-MG enfrentando o Boca Juniors. Em sete decisões anteriores, os argentinos venceram cinco vezes contra duas do Brasil. O confronto ocorrerá em 21 de novembro em Barranquilla, na Colômbia.
A final da Copa Sul-Americana de 2026, entre Atlético-MG e Boca Juniors, será a oitava decisão do torneio com representantes do Brasil e da Argentina. O confronto está marcado para este sábado, 21 de novembro, às 19h30 (horário de Brasília), em Barranquilla, na Colômbia.
Até a edição de 2025, foram sete finais entre clubes dos dois países. O retrospecto é favorável aos argentinos, que conquistaram cinco títulos, contra dois dos brasileiros.
A primeira decisão entre representantes dos dois países aconteceu em 2008, quando o Internacional superou o Estudiantes. Desde então, os confrontos se repetiram em outras seis edições, com apenas mais um título brasileiro: o do São Paulo, diante do Tigre, em 2012.
Confira o histórico:
|Ano
|Campeão
|Vice-campeão
|2008
|Internacional (BRA)
|Estudiantes (ARG)
|2010
|Independiente (ARG)
|Goiás (BRA)
|2012
|São Paulo (BRA)
|Tigre (ARG)
|2013
|Lanús (ARG)
|Ponte Preta (BRA)
|2017
|Independiente (ARG)
|Flamengo (BRA)
|2024
|Racing (ARG)
|Cruzeiro (BRA)
|2025
|Lanús (ARG)
|Atlético-MG (BRA)
Em 2008, o Internacional venceu o Estudiantes por 1 a 0 na Argentina e empatou por 1 a 1 no Beira-Rio, conquistando o título. Quatro anos depois, o São Paulo superou o Tigre: depois de um empate sem gols na Argentina, venceu por 2 a 0 no Morumbi.
A partir daí, os argentinos passaram a dominar as decisões. O Lanús venceu a Ponte Preta em 2013, enquanto o Independiente conquistou o título diante do Flamengo em 2017. Mais recentemente, Racing e Lanús superaram, respectivamente, Cruzeiro e Atlético-MG nas finais de 2024 e 2025.
O retrospecto aponta vantagem argentina. Em sete decisões, os clubes do país conquistaram cinco títulos, enquanto os brasileiros venceram duas vezes.
O Independiente e o Lanús são os únicos clubes argentinos que conquistaram a Sul-Americana em duas finais contra equipes brasileiras.
Agora, o Atlético-MG terá a oportunidade de conquistar seu primeiro título da competição continental e, ao mesmo tempo, reduzir a diferença no histórico entre brasileiros e argentinos. O adversário será o Boca Juniors, bicampeão do torneio, com conquistas em 2004 e 2005.
O Galo já esteve em uma decisão contra um clube argentino na edição anterior. Em 2025, empatou sem gols com o Lanús no tempo regulamentar e acabou derrotado por 5 a 4 na disputa por pênaltis.
Se vencer o Boca, o Atlético conquistará o título inédito e fará o Brasil chegar à terceira vitória em finais contra argentinos. Caso os hermanos levantem a taça, o país ampliará a vantagem para seis conquistas em oito decisões.