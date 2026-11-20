A final da Copa Sul-Americana de 2026, entre Atlético-MG e Boca Juniors, será a oitava decisão do torneio com representantes do Brasil e da Argentina. O confronto está marcado para este sábado, 21 de novembro, às 19h30 (horário de Brasília), em Barranquilla, na Colômbia.

Até a edição de 2025, foram sete finais entre clubes dos dois países. O retrospecto é favorável aos argentinos, que conquistaram cinco títulos, contra dois dos brasileiros.

Quais foram as finais entre Brasil e Argentina na Sul-Americana?

A primeira decisão entre representantes dos dois países aconteceu em 2008, quando o Internacional superou o Estudiantes. Desde então, os confrontos se repetiram em outras seis edições, com apenas mais um título brasileiro: o do São Paulo, diante do Tigre, em 2012.

Confira o histórico:

Ano Campeão Vice-campeão 2008 Internacional (BRA) Estudiantes (ARG) 2010 Independiente (ARG) Goiás (BRA) 2012 São Paulo (BRA) Tigre (ARG) 2013 Lanús (ARG) Ponte Preta (BRA) 2017 Independiente (ARG) Flamengo (BRA) 2024 Racing (ARG) Cruzeiro (BRA) 2025 Lanús (ARG) Atlético-MG (BRA)

Em 2008, o Internacional venceu o Estudiantes por 1 a 0 na Argentina e empatou por 1 a 1 no Beira-Rio, conquistando o título. Quatro anos depois, o São Paulo superou o Tigre: depois de um empate sem gols na Argentina, venceu por 2 a 0 no Morumbi.

A partir daí, os argentinos passaram a dominar as decisões. O Lanús venceu a Ponte Preta em 2013, enquanto o Independiente conquistou o título diante do Flamengo em 2017. Mais recentemente, Racing e Lanús superaram, respectivamente, Cruzeiro e Atlético-MG nas finais de 2024 e 2025.

Quem venceu mais finais: Brasil ou Argentina?

O retrospecto aponta vantagem argentina. Em sete decisões, os clubes do país conquistaram cinco títulos, enquanto os brasileiros venceram duas vezes.

Argentina: cinco títulos — Independiente (2010 e 2017), Lanús (2013 e 2025) e Racing (2024).

cinco títulos — Independiente (2010 e 2017), Lanús (2013 e 2025) e Racing (2024). Brasil: dois títulos — Internacional (2008) e São Paulo (2012).

O Independiente e o Lanús são os únicos clubes argentinos que conquistaram a Sul-Americana em duas finais contra equipes brasileiras.

Agora, o Atlético-MG terá a oportunidade de conquistar seu primeiro título da competição continental e, ao mesmo tempo, reduzir a diferença no histórico entre brasileiros e argentinos. O adversário será o Boca Juniors, bicampeão do torneio, com conquistas em 2004 e 2005.

O Galo já esteve em uma decisão contra um clube argentino na edição anterior. Em 2025, empatou sem gols com o Lanús no tempo regulamentar e acabou derrotado por 5 a 4 na disputa por pênaltis.

Se vencer o Boca, o Atlético conquistará o título inédito e fará o Brasil chegar à terceira vitória em finais contra argentinos. Caso os hermanos levantem a taça, o país ampliará a vantagem para seis conquistas em oito decisões.