Fórmula 1: Las Vegas recebe o GP da 21ª etapa da temporada 2026 (Reprodução)
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Publicado em 19 de novembro de 2026 às 16h32.
A Fórmula 1 volta às pistas nesta quinta-feira, 19, para o primeiro treino livre do Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos. A atividade começa às 21h30 (horário de Brasília) e abre a programação da 21ª etapa da temporada 2026.
No Brasil, os treinos livres terão transmissão ao vivo pelo sportv3, pelo Globoplay — para assinantes com acesso ao canal — e pelo F1 TV Pro, serviço oficial de streaming da categoria. A TV Globo, na televisão aberta, não exibirá as sessões de treino.
O fim de semana marca o início da reta final da Fórmula 1 2026, que já tem os títulos de pilotos e construtores definidos. Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou antecipadamente o Mundial de Pilotos, enquanto a equipe alemã garantiu o campeonato de Construtores no GP de São Paulo.
As três sessões de treinos livres serão transmitidas ao vivo pelas mesmas plataformas. Confira os horários, sempre no fuso de Brasília:
A programação acontece em horários diferentes por causa do fuso de Las Vegas, oito horas atrás de Brasília. Por isso, o segundo treino será realizado na madrugada de sexta-feira no Brasil.