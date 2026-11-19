A Fórmula 1 volta às pistas nesta quinta-feira, 19, para o primeiro treino livre do Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos. A atividade começa às 21h30 (horário de Brasília) e abre a programação da 21ª etapa da temporada 2026.

No Brasil, os treinos livres terão transmissão ao vivo pelo sportv3, pelo Globoplay — para assinantes com acesso ao canal — e pelo F1 TV Pro, serviço oficial de streaming da categoria. A TV Globo, na televisão aberta, não exibirá as sessões de treino.

O fim de semana marca o início da reta final da Fórmula 1 2026, que já tem os títulos de pilotos e construtores definidos. Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou antecipadamente o Mundial de Pilotos, enquanto a equipe alemã garantiu o campeonato de Construtores no GP de São Paulo.

Onde assistir aos treinos livres do GP de Las Vegas?

As três sessões de treinos livres serão transmitidas ao vivo pelas mesmas plataformas. Confira os horários, sempre no fuso de Brasília:

Treino Livre 1: quinta-feira, 19 de novembro, às 21h30 — sportv3, Globoplay e F1 TV Pro.

quinta-feira, 19 de novembro, às 21h30 — sportv3, Globoplay e F1 TV Pro. Treino Livre 2: sexta-feira, 20 de novembro, à 1h — sportv3, Globoplay e F1 TV Pro.

sexta-feira, 20 de novembro, à 1h — sportv3, Globoplay e F1 TV Pro. Treino Livre 3: sexta-feira, 20 de novembro, às 21h30 — sportv3, Globoplay e F1 TV Pro.

A programação acontece em horários diferentes por causa do fuso de Las Vegas, oito horas atrás de Brasília. Por isso, o segundo treino será realizado na madrugada de sexta-feira no Brasil.

Ficha técnica GP de Las Vegas: