A vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira, 18, deu fôlego ao Corinthians na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com o resultado na Neo Química Arena, o time chegou aos 40 pontos, subiu para a 15ª posição e deixou o Z-4 depois de três rodadas.

O resultado também teve impacto nas projeções matemáticas. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de queda do Corinthians caiu de 50,7% para 24,7%. Apesar da melhora, a equipe comandada por Clarence Seedorf ainda precisa pontuar nas três rodadas finais para não depender dos resultados dos concorrentes.

A situação pode mudar já nesta quinta-feira, 19, quando Internacional e Vitória entram em campo. Os dois clubes têm 38 pontos e podem ultrapassar o Timão caso vençam seus compromissos.

O Corinthians pode voltar ao Z-4 nesta rodada?

Sim. Apesar de ter deixado a zona de rebaixamento, o Corinthians ainda não está livre do risco de retornar ao grupo dos quatro últimos colocados.

O Vitória recebe o Red Bull Bragantino, no Barradão, enquanto o Internacional enfrenta o Vasco, em São Januário. As duas partidas estão marcadas para às 19h30 (horário de Brasília).

Se ambos vencerem, chegarão aos 41 pontos e ultrapassarão o Corinthians, que permanecerá com 40. Nesse cenário, o Timão poderá terminar a 35ª rodada novamente na 17ª posição.

A equipe paulista, portanto, também depende de tropeços dos concorrentes diretos para permanecer fora da zona de rebaixamento ao fim da rodada.

Quantos pontos o Corinthians precisa para escapar do rebaixamento?

O Corinthians tem nove pontos em disputa nas três rodadas restantes. De acordo com as projeções divulgadas pelo Departamento de Matemática da UFMG, alcançar 45 pontos reduziria a probabilidade de rebaixamento para apenas 0,2%.

Para chegar a essa pontuação, o time precisa conquistar mais cinco pontos. Uma combinação possível seria uma vitória e dois empates nos três compromissos finais.

Já os 47 pontos seriam suficientes para eliminar matematicamente o risco de queda no cenário atual, segundo o levantamento. Para alcançar essa marca, o Corinthians precisaria somar sete dos nove pontos restantes, o equivalente a duas vitórias e um empate.

A diferença entre as duas metas é importante: 45 pontos representam uma situação de segurança estatística, mas ainda com uma possibilidade residual de rebaixamento. Os 47 pontos, por sua vez, eliminariam a chance de queda.

Quais são os próximos jogos do Corinthians no Brasileirão?

O time de Seedorf terá dois confrontos diretos na reta final, contra Grêmio e Remo, além de uma partida fora de casa diante do Atlético-MG. Confira o calendário:

Atlético-MG x Corinthians (36ª rodada): 25 de novembro, às 20h, na Arena MRV.

25 de novembro, às 20h, na Arena MRV. Corinthians x Grêmio (37ª rodada): 29 de novembro, às 18h30, na Neo Química Arena.

29 de novembro, às 18h30, na Neo Química Arena. Remo x Corinthians (38ª rodada): 2 de dezembro, às 21h30, no Mangueirão.

O duelo contra o Grêmio ganha importância especial porque o clube gaúcho também está ameaçado pelo rebaixamento. Além disso, o confronto com o Remo será disputado na última rodada, quando a definição dos quatro clubes que deixarão a Série A estará próxima.

Qual é o risco de rebaixamento dos concorrentes do Corinthians?

O levantamento da UFMG, atualizado após os jogos de quarta-feira, 18, mostra o Corinthians com a sexta maior probabilidade de rebaixamento entre os clubes que ainda têm chances matemáticas de queda.

Veja os índices: