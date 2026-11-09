Grêmio sofre quarto transfer ban da Fifa e pode ter mercado bloqueado em 2027

O Grêmio sofreu seu quarto transfer ban da Fifa em aproximadamente um mês e passou a dividir com Santos e Amazonas o posto de clube brasileiro com mais punições desse tipo. A nova sanção foi registrada na última sexta-feira, 6, e impede o time gaúcho de inscrever novos jogadores enquanto a pendência financeira não for resolvida ou pelo prazo determinado pela entidade.

A sequência de bloqueios ocorre em meio a dívidas relacionadas a negociações e contratos de atletas. Segundo o ge, entre os casos estão as contratações do meia colombiano Miguel Monsalve e do goleiro Tiago Volpi, além de pendências envolvendo a saída do volante Gustavo Cuéllar.

Com as quatro sanções ativas, o Tricolor precisa regularizar os débitos para poder registrar reforços na próxima janela de transferências, prevista para janeiro de 2027.

Por que o Grêmio recebeu quatro transfer bans?

A primeira punição foi registrada em 9 de outubro e está relacionada a uma dívida com o Independiente Medellín, da Colômbia, pela contratação de Miguel Monsalve, em julho de 2024. O meia foi adquirido pelo Grêmio e atualmente está emprestado ao Estudiantes, da Argentina.

No dia 26 de outubro, o clube recebeu mais duas sanções. Uma delas envolve o volante Gustavo Cuéllar, que rescindiu contrato com o Tricolor em fevereiro de 2026. Segundo apuração do ge, o acordo de saída previa o pagamento de aproximadamente R$ 15 milhões ao jogador, que atualmente defende o Deportivo Cali, da Colômbia.

As duas punições relacionadas a Cuéllar correspondem a pendências distintas. A quarta sanção, registrada no início de novembro, foi associada à contratação de Tiago Volpi, junto ao Toluca, do México.

O que é um transfer ban e como a punição afeta o Grêmio?

O transfer ban é uma sanção que impede um clube de registrar novos jogadores em competições nacionais e internacionais. A medida pode ser aplicada pela Fifa em casos de dívidas reconhecidas pela entidade, como valores pendentes em transferências ou obrigações contratuais.

No caso do Grêmio, as punições podem impedir o registro de reforços por até três janelas de transferências ou até que as respectivas pendências sejam quitadas e as sanções retiradas.

Na prática, o clube pode negociar com jogadores e chegar a acordos, mas não conseguirá registrar os novos atletas enquanto os bloqueios estiverem ativos. Para liberar as inscrições, precisa resolver cada processo com os respectivos credores.

A próxima janela do futebol brasileiro está prevista para começar em 4 de janeiro de 2027. Até lá, o Grêmio terá de solucionar as pendências para não comprometer a montagem do elenco para a próxima temporada.

Quais clubes brasileiros têm mais transfer bans da Fifa?

Com a nova punição, o Grêmio chegou a quatro registros no sistema da Fifa e igualou Santos e Amazonas. O levantamento divulgado pelo ge nesta segunda-feira, 9, aponta o seguinte cenário entre os clubes brasileiros:

Clube Transfer bans Grêmio 4 Santos 4 Amazonas 4 Internacional 3 Corinthians 2 Fortaleza 2 São Paulo 1 Figueirense 1 Atlético-GO 1 Colorado-PR 1 Miramar-PB 1 Retrô-PE 1 Flamengo-SE 1

Além das sanções da Fifa, o Grêmio enfrenta restrições relacionadas à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão responsável pela aplicação das regras de fair play financeiro no futebol brasileiro.

A agência aplicou um bloqueio preventivo que condiciona novas contratações à autorização prévia do órgão. O clube também recebeu prazos para regularizar pagamentos em atraso, sob risco de multa de R$ 100 mil e de uma nova proibição de registrar atletas no âmbito nacional.

Assim, além de resolver os processos internacionais, o Grêmio precisa cumprir as exigências da Anresf para ter liberdade no mercado de transferências de 2027.