Com eliminação da Alemanha, Brasil seguirá como única seleção pentacampeã do Mundo

Na tarde desta quinta-feira, 1°, a seleção da Alemanhã foi eliminada da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Com a derrota, o Brasil seguirá como a seleção com mais títulos da Copa do Mundo, mesmo sem levar o troféu no Catar.

Mesmo vencendo a Costa Rica por 4 a 2, os alemães não conseguiram pontos suficientes para se classificar. A equipe teve o mesmo número de pontos da Espanha, mas foi superada pelo saldo de gols.

A Alemanha foi a única seleção tetracampeã que esteve em campo na Copa do Catar. Ela venceu os Mundiais de 1954, 1974, 1990 e 2014, quando aplicou o histórico 7 x 1 no Brasil.

A outra tetracampeã, Itália, perdeu contra a Macedônia na repescagem europeia e ficou de fora do torneio de 2022, assim como em 2018.

Portanto, com a eliminação da Alemanha, isso significa que não há chances do Brasil perder o posto de único pentacampeão do mundo. A Seleção brasileira foi campeã nas Copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

