Esporte

Arsenal x Burnley: que horas e onde assistir ao vivo o jogo da Premier League

Equipes se enfrentam no Emirates Stadium, em Londres, pela penúltima rodada da Premier League

Bukayo Saka, do Arsenal: equipe enfrenta o Burnley nesta segunda-feira, 18 (Alex Pantling - UEFA/UEFA /Getty Images)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 11h40.

Arsenal e Burnley se enfrentam nesta segunda-feira, 18, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 37ª rodada da Premier League.

O duelo pode ser decisivo na briga pelo título inglês. Líder da competição, o Arsenal precisa vencer para seguir dependendo apenas de si na reta final do campeonato.

Como chega o Arsenal para o confronto?

O Arsenal lidera a Premier League com 79 pontos e pode conquistar o título já nesta rodada caso vença o Burnley e o Manchester City, segundo colocado com 77 pontos, tropece diante do Bournemouth na terça-feira, 19.

A equipe comandada por Mikel Arteta também vive grande fase na Champions League, competição na qual disputará a final contra o PSG.

Entre os desfalques, o clube segue sem Ben White, Jurrien Timber e Mikel Merino, todos lesionados. Já Riccardo Calafiori é dúvida para a partida.

Como chega o Burnley para o confronto?

O Burnley vive cenário oposto ao do rival. A equipe ocupa a penúltima colocação da Premier League, com apenas 21 pontos, e já está matematicamente rebaixada.

O volante Josh Cullen, o defensor Jordan Beyer e o lateral Connor Roberts seguem lesionados.

Onde assistir Arsenal x Burnley ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Que horas é o jogo Arsenal x Burnley hoje?

O jogo acontece às 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice e Lewis-Skelly; Saka, Odegaard e Trossard; Gyökeres

Burnley (Técnico: Mike Jackson)
Weiss; Walker, Tuanzebe, Estève, Humphreys e Lucas Pires; Tchaouna, Florentino, Ugochukwu e Jaidon Anthony; Flemming

