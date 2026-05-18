João Fonseca desiste do ATP de Hamburgo horas após sorteio do rival de estreia

O tenista brasileiro João Fonseca desistiu do ATP 500 de Hamburgo horas após conhecer seu adversário de estreia no torneio alemão. Atual número 29 do mundo, o brasileiro enfrentaria o alemão Yannick Hanfmann, 59º do ranking da ATP.

Segundo Fonseca, a decisão foi tomada após um incômodo no punho direito. O objetivo é focar na preparação para Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.

“Infelizmente não poderei disputar Hamburgo neste ano. Senti um leve incômodo no punho direito e, junto com o meu time, decidimos que seria melhor me retirar do torneio por precaução”, escreveu o brasileiro nas redes sociais.

Fonseca também agradeceu à organização do torneio pelo apoio recebido em Hamburgo e afirmou que retorna às quadras em Roland Garros.

No Grand Slam francês, o brasileiro será cabeça de chave pela primeira vez na carreira. A chave principal começa em 24 de maio.

Em 2025, Fonseca chegou à terceira rodada antes de ser eliminado pelo britânico Jack Draper.