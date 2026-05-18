Esporte

João Fonseca desiste do ATP de Hamburgo horas após sorteio do rival de estreia

Brasileiro decidiu priorizar Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada

João Fonseca: tenista brasileiro retorna às quadras em Roland Garros (Thomas COEX / AFP)

João Fonseca: tenista brasileiro retorna às quadras em Roland Garros (Thomas COEX / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 12h31.

O tenista brasileiro João Fonseca desistiu do ATP 500 de Hamburgo horas após conhecer seu adversário de estreia no torneio alemão. Atual número 29 do mundo, o brasileiro enfrentaria o alemão Yannick Hanfmann, 59º do ranking da ATP.

Segundo Fonseca, a decisão foi tomada após um incômodo no punho direito. O objetivo é focar na preparação para Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.

“Infelizmente não poderei disputar Hamburgo neste ano. Senti um leve incômodo no punho direito e, junto com o meu time, decidimos que seria melhor me retirar do torneio por precaução”, escreveu o brasileiro nas redes sociais.

Fonseca também agradeceu à organização do torneio pelo apoio recebido em Hamburgo e afirmou que retorna às quadras em Roland Garros.

No Grand Slam francês, o brasileiro será cabeça de chave pela primeira vez na carreira. A chave principal começa em 24 de maio.

Em 2025, Fonseca chegou à terceira rodada antes de ser eliminado pelo britânico Jack Draper.

 

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