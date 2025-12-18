As incertezas sobre o hexa e sobre 2026

Previsões são difíceis, especialmente sobre o futuro. A autoria do axioma se perdeu com o tempo, mas seu significado é cada vez mais real. O mundo segue cada dia mais imprevisível, o que torna a tarefa da EXAME mais complexa a cada edição do especial com ideias para o novo ano. Quem poderia prever que o Ibovespa valorizaria 35% em 2025? Ou que Donald Trump anunciaria um cavalo de pau no comércio global com um tarifaço? Ou que o Mirassol seria a grande surpresa do campeonato brasileiro?

Fazer previsões é uma tarefa cruel, mas inescapável. Quanto mais imprevisível o futuro, mais os jornalistas da EXAME se dedicam a explicar as tendências e a encontrar as migalhas de informação que ajudam a explicar para onde iremos nos próximos meses e anos. Nesta edição, mostramos como a inteligência artificial impactará as eleições nacionais e nos estados. Explicamos como uma nova supersafra de grãos virou um desafio no país. Antecipamos o cabo de guerra da exploração de petróleo na Margem Equatorial. E debatemos a nova revolução na saúde, a dos emagrecedores via oral. Para além disso, ficamos em cima do muro ao não cravar João Fonseca no top 10, nem o hexa da seleção (embora, no fundo, acreditemos nas duas possibilidades). Uma certeza é que o Brasil vai continuar atraindo os olhares do mundo, depois de bater 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025, um recorde. Nenhum país cresceu tanto no interesse internacional em 2025, uma tendência sem data para terminar.

Esta edição traz também um balanço da COP30, a Conferência do Clima que ajudou a impulsionar o hype brasileiro. A editora Lia Rizzo coordenou uma cobertura multiplataforma com uma centena de reportagens que reafirmaram a EXAME como líder em ESG, uma prioridade histórica em nossa agenda. “A conferência manteve a cooperação viva, mas deixou aberta a ferida das ambições não atendidas”, resume a reportagem nesta edição. A maior ferida, que precisará ser atacada na próxima COP, é o debate sobre os combustíveis fósseis. Entre tantas dúvidas sobre o futuro, do futebol à política, uma certeza é o aumento da temperatura global pelo uso indiscriminado de fontes não renováveis de energia. Continuaremos como protagonistas desta cobertura.

Como nem só de desafios se constrói o futuro, trazemos também as tendências para o próximo verão, que ajudarão a esquecer os desafios do presente e as angústias à frente. Obrigado pela companhia em 2025, na revista, no site, nos canais digitais e em nossos projetos em vídeo. Eles continuarão ganhando peso em 2026 — eis uma previsão que não falhará.