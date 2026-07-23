VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino EUA x China

Os Estados Unidos enfrentam a República Popular da China nesta quinta-feira, 23, pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.

A partida será disputada às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na República Popular da China. O confronto encerra as quartas de final da competição e vale vaga nas semifinais.

Os Estados Unidos avançaram como líderes da fase preliminar, com 29 pontos, 10 vitórias e duas derrotas. Já a China se classificou para a fase final como país-sede, após terminar a primeira fase na nona colocação, com 19 pontos, seis vitórias e seis derrotas.

O vencedor enfrentará Turquia ou Canadá na semifinal. Na outra chave, Brasil e Itália já garantiram vaga entre as quatro melhores seleções da competição e disputarão um lugar na decisão.

Que horas é o jogo Estados Unidos x China pela VNL feminina?

Estados Unidos e República Popular da China se enfrentam às 8h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 23, em Macau, na China.

Onde assistir ao vivo a Estados Unidos x China?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo sportv 2 e pelo streaming da VBTV.

Como chegam Estados Unidos e China para as quartas de final?

Os Estados Unidos chegam às quartas de final após liderarem a fase preliminar da Liga das Nações, com campanha de 10 vitórias e duas derrotas.

A seleção americana busca voltar ao pódio da competição pela primeira vez desde 2021. As três medalhas conquistadas pelas norte-americanas na VNL foram de ouro, nas três primeiras edições do torneio. A equipe também foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e ocupa atualmente a terceira posição no ranking mundial da Federação Internacional do Voleibal (FIVB).

A China garantiu presença na fase final por ser a sede da competição. A seleção asiática terminou a etapa classificatória na nona colocação, com seis vitórias e seis derrotas.

A equipe soma três medalhas na história da Liga das Nações (duas de bronze e uma de prata, conquistada em 2023) e ocupa a sétima posição no ranking mundial.

Estados Unidos e China já se enfrentaram 80 vezes em grandes competições internacionais. O retrospecto favorece as chinesas, que venceram 45 partidas, incluindo os quatro confrontos mais recentes. Três dessas vitórias aconteceram em jogos decididos no tie-break.

Jogos da fase final da VNL feminina 2026

Quinta-feira, 23

5h: Turquia x Canadá

8h30: Estados Unidos x República Popular da China

Sábado, 25