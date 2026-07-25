Tarcísio recebe Milei com tapete azul e concede maior honraria paulista

Milei: argentino terá duas agendas no Brasil (Patrick T. Fallon/AFP)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 25 de julho de 2026 às 10h40.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), entregou neste sábado, 25, ao presidente da Argentina, Javier Milei, a Ordem do Ipiranga, maior honraria concedida pelo estado de São Paulo, em evento no Palácio dos Bandeirantes.
A agenda acontece antes da convenção do PL, que confirmará a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, no Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo, que também contará com a presença de Milei.Milei também previa uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) negou, na semana passada, autorização para o encontro.
A Ordem do Ipiranga é uma honraria do Estado de São Paulo concedida a brasileiros e estrangeiros que tenham prestado serviços de excepcional relevância ao estado e à população paulista. Instituída em 1969, a distinção também pode ser entregue a título póstumo e a estandartes de organizações militares ou instituições civis que sejam consideradas merecedoras de homenagem especial.
A condecoração é dividida em cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador ou Comendadeira, Oficial e Cavaleiro ou Dama. O governador de São Paulo atua como grão-mestre da Ordem e pode realizar admissões, promoções e exclusões, conforme as regras previstas no regulamento.
Segundo a agência Reuters, após as agendas no Brasil, o argentino seguirá para a posse de Keiko Fujimori no Peru. Em seguida, irá para o Equador, onde deve realizar conversas com o presidente, também conservador, Daniel Noboa. Na sequência, Milei visitará a Colômbia para a posse de Abelardo de la Espriella.