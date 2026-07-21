Esporte

Fase de grupos copa 2026

Itália x Países Baixos: onde assistir ao vivo e horário das quartas da VNL feminina

Jogo entre seleções femininas da Europa abre as quartas de final da Liga das Nações de Vôlei 2026, em Macau, e vale vaga nas semifinais da competição

Itália x Países Baixos: países se enfrentam pelas quartas de final nesta quarta-feira, 22 (Volleyball World/VNL/DIvulgação)

Itália x Países Baixos: países se enfrentam pelas quartas de final nesta quarta-feira, 22 (Volleyball World/VNL/DIvulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 21 de julho de 2026 às 19h09.

Tudo sobreVôlei
Saiba mais

A Itália enfrenta os Países Baixos nesta quarta-feira, 22, pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.

A partida será disputada às 5h (horário de Brasília), em Macau, na República Popular da China, e abre a fase eliminatória da competição.

A Itália garantiu a classificação ao terminar a fase preliminar na segunda colocação, com 28 pontos e campanha de 10 vitórias e duas derrotas. Já os Países Baixos avançaram em sétimo lugar, com 21 pontos, sete vitórias e cinco derrotas.

Na fase preliminar, as italianas venceram as neerlandesas por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/22.

A atual bicampeã da VNL chega à fase final com força máxima. A equipe contará com nomes como Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro e Anna Danesi.

Que horas é o jogo Itália x Países Baixos pela VNL feminina?

Itália e Países Baixos se enfrentam às 5h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 22, em Macau, na República Popular da China.

Onde assistir ao vivo a Itália x Países Baixos?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2 e pelo streaming da VBTV.

Como chegam Itália e Países Baixos para as quartas de final?

A Itália disputa a fase decisiva como uma das favoritas ao título. Atual bicampeã consecutiva da Liga das Nações, campeã olímpica, campeã mundial e líder do ranking mundial da FIVB, a seleção busca a quarta conquista da competição.

Os Países Baixos, por outro lado, alcançaram pela primeira vez a fase final da Liga das Nações. A equipe terminou a etapa classificatória à frente de seleções como Polônia e República Popular da China para assegurar a vaga nas quartas de final.

O histórico também favorece as italianas. Em 25 confrontos entre as seleções em grandes competições internacionais, a Itália venceu 15. Além disso, triunfou nos três encontros mais recentes, todos por 3 sets a 0, incluindo os duelos pela Olimpíada de Paris 2024, pela VNL 2025 e pela VNL 2026.

Jogos das quartas de final da VNL feminina 2026

Confira a programação completa, no horário de Brasília:

Quarta-feira, 22

Quinta-feira, 23

  • 5h: Turquia x Canadá
  • 8h30: Estados Unidos x República Popular da China

As semifinais serão disputadas no sábado, 25. A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para domingo, 26.

Acompanhe tudo sobre:Vôlei

Mais de Esporte

Sabalenka se mantém na liderança do ranking e atinge marca histórica

João Fonseca cai no ranking, mas segue no top 30 da ATP

Dani Olmo critica postura da Argentina após final da Copa do Mundo

Teorias da conspiração sobre derrota da Argentina viralizam nas redes

Mais na Exame

Esporte

Sabalenka se mantém na liderança do ranking e atinge marca histórica

Economia

Argentina tem nota de crédito elevada pela Moody's após avanços econômicos

Mercados

Volkswagen anuncia recall de 150 mil carros por falha no freio de estacionamento; veja quais

Inteligência Artificial

Música de IA. Plataformas distribuem, mas quem realmente lucra? Entenda a dinâmica do novo negócio