Itália x Países Baixos: onde assistir ao vivo e horário das quartas da VNL feminina

A Itália enfrenta os Países Baixos nesta quarta-feira, 22, pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.

A partida será disputada às 5h (horário de Brasília), em Macau, na República Popular da China, e abre a fase eliminatória da competição.

A Itália garantiu a classificação ao terminar a fase preliminar na segunda colocação, com 28 pontos e campanha de 10 vitórias e duas derrotas. Já os Países Baixos avançaram em sétimo lugar, com 21 pontos, sete vitórias e cinco derrotas.

Na fase preliminar, as italianas venceram as neerlandesas por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/22.

A atual bicampeã da VNL chega à fase final com força máxima. A equipe contará com nomes como Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro e Anna Danesi.

Que horas é o jogo Itália x Países Baixos pela VNL feminina?

Itália e Países Baixos se enfrentam às 5h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 22, em Macau, na República Popular da China.

Onde assistir ao vivo a Itália x Países Baixos?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2 e pelo streaming da VBTV.

Como chegam Itália e Países Baixos para as quartas de final?

A Itália disputa a fase decisiva como uma das favoritas ao título. Atual bicampeã consecutiva da Liga das Nações, campeã olímpica, campeã mundial e líder do ranking mundial da FIVB, a seleção busca a quarta conquista da competição.

Os Países Baixos, por outro lado, alcançaram pela primeira vez a fase final da Liga das Nações. A equipe terminou a etapa classificatória à frente de seleções como Polônia e República Popular da China para assegurar a vaga nas quartas de final.

O histórico também favorece as italianas. Em 25 confrontos entre as seleções em grandes competições internacionais, a Itália venceu 15. Além disso, triunfou nos três encontros mais recentes, todos por 3 sets a 0, incluindo os duelos pela Olimpíada de Paris 2024, pela VNL 2025 e pela VNL 2026.

Jogos das quartas de final da VNL feminina 2026

Confira a programação completa, no horário de Brasília:

Quarta-feira, 22

5h: Itália x Países Baixos

8h30: Brasil x Japão

Quinta-feira, 23

5h: Turquia x Canadá

8h30: Estados Unidos x República Popular da China

As semifinais serão disputadas no sábado, 25. A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para domingo, 26.