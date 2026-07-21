Itália x Países Baixos: onde assistir ao vivo e horário das quartas da VNL feminina

Itália x Países Baixos: países se enfrentam pelas quartas de final nesta quarta-feira, 22 (Volleyball World/VNL/DIvulgação)
Repórter
Publicado em 21 de julho de 2026 às 19h09.
A Itália enfrenta os Países Baixos nesta quarta-feira, 22, pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.
A partida será disputada às 5h (horário de Brasília), em Macau, na República Popular da China, e abre a fase eliminatória da competição.
A Itália garantiu a classificação ao terminar a fase preliminar na segunda colocação, com 28 pontos e campanha de 10 vitórias e duas derrotas. Já os Países Baixos avançaram em sétimo lugar, com 21 pontos, sete vitórias e cinco derrotas.
Na fase preliminar, as italianas venceram as neerlandesas por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/22.
A atual bicampeã da VNL chega à fase final com força máxima. A equipe contará com nomes como Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro e Anna Danesi.
Itália e Países Baixos se enfrentam às 5h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 22, em Macau, na República Popular da China.
A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2 e pelo streaming da VBTV.
A Itália disputa a fase decisiva como uma das favoritas ao título. Atual bicampeã consecutiva da Liga das Nações, campeã olímpica, campeã mundial e líder do ranking mundial da FIVB, a seleção busca a quarta conquista da competição.
Os Países Baixos, por outro lado, alcançaram pela primeira vez a fase final da Liga das Nações. A equipe terminou a etapa classificatória à frente de seleções como Polônia e República Popular da China para assegurar a vaga nas quartas de final.
O histórico também favorece as italianas. Em 25 confrontos entre as seleções em grandes competições internacionais, a Itália venceu 15. Além disso, triunfou nos três encontros mais recentes, todos por 3 sets a 0, incluindo os duelos pela Olimpíada de Paris 2024, pela VNL 2025 e pela VNL 2026.
Confira a programação completa, no horário de Brasília:
Quarta-feira, 22
Quinta-feira, 23
As semifinais serão disputadas no sábado, 25. A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para domingo, 26.