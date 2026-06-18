Gabi joga hoje? Veja escalação do Brasil contra a Bélgica na VNL feminina 2026

Vôlei feminino: equipe brasileira segue na disputa da VNL 2026 após a etapa de Brasília ( Patricy Albuquerque/CBV)
Repórter
Publicado em 18 de junho de 2026 às 09h52.
A ponteira Gabi não joga pelo Brasil contra a Bélgica nesta quinta-feira, 18, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
A capitã da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei está convocada e acompanha a equipe em Ancara, na Turquia, mas não aparece na lista das 14 jogadoras escaladas para o confronto.
Gabi, no entanto, poderá ser utilizada pelo técnico José Roberto Guimarães nas próximas partidas da etapa turca, contra China e Alemanha.
Gabi não foi incluída na relação das 14 atletas inscritas para o jogo contra a Bélgica. O Brasil terá como opções para as pontas Ana Cristina, Helena, Rosamaria e Júlia Bergmann.
A ponteira está integrada à seleção brasileira e poderá entrar na lista das próximas partidas da VNL 2026.
Invicta na competição, a seleção brasileira venceu a França por 3 sets a 0 na quarta-feira, 17, e chegou à quinta vitória consecutiva na Liga das Nações.
Na primeira semana do torneio, o Brasil superou Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália.
O resultado mais expressivo veio diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL.A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 triunfos consecutivos da seleção europeia.
Brasil e Bélgica se enfrentam às 10h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 18.
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, pela ge tv e pela VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.