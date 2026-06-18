Esporte

Fase de grupos copa 2026

Gabi joga hoje? Veja escalação do Brasil contra a Bélgica na VNL feminina 2026

Ponteira está com a seleção em Ancara, mas não foi incluída na lista de 14 jogadoras para a partida desta quinta-feira, 18

Vôlei feminino: equipe brasileira segue na disputa da VNL 2026 após a etapa de Brasília ( Patricy Albuquerque/CBV)

Vôlei feminino: equipe brasileira segue na disputa da VNL 2026 após a etapa de Brasília ( Patricy Albuquerque/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 09h52.

A ponteira Gabi não joga pelo Brasil contra a Bélgica nesta quinta-feira, 18, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

A capitã da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei está convocada e acompanha a equipe em Ancara, na Turquia, mas não aparece na lista das 14 jogadoras escaladas para o confronto.

Gabi, no entanto, poderá ser utilizada pelo técnico José Roberto Guimarães nas próximas partidas da etapa turca, contra China e Alemanha.

Por que Gabi não joga hoje?

Gabi não foi incluída na relação das 14 atletas inscritas para o jogo contra a Bélgica. O Brasil terá como opções para as pontas Ana Cristina, Helena, Rosamaria e Júlia Bergmann.

A ponteira está integrada à seleção brasileira e poderá entrar na lista das próximas partidas da VNL 2026.

Veja a escalação do Brasil contra a Bélgica

  • Levantadoras: Macris e Roberta
  • Opostas: Kisy e Tainara
  • Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena e Rosamaria
  • Ponteira: Júlia Bergmann
  • Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
  • Líberos: Marcelle e Natinha

Como chega o Brasil para o jogo contra a Bélgica?

Invicta na competição, a seleção brasileira venceu a França por 3 sets a 0 na quarta-feira, 17, e chegou à quinta vitória consecutiva na Liga das Nações.

Na primeira semana do torneio, o Brasil superou Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália.

O resultado mais expressivo veio diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL.

A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 triunfos consecutivos da seleção europeia.

Que horas é o jogo de vôlei feminino Brasil x Bélgica?

Brasil e Bélgica se enfrentam às 10h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 18.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino Brasil x Bélgica?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, pela ge tv e pela VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Ancara (Turquia)

  • 18 de junho — 10h — Brasil x Bélgica
  • 20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China
  • 21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

  • 8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)

  • Quartas de final — 22 e 23 de julho
  • Semifinais — 25 de julho
  • Disputa de terceiro lugar e final — 26 de julho
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