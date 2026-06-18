Gabi joga hoje? Veja escalação do Brasil contra a Bélgica na VNL feminina 2026

A ponteira Gabi não joga pelo Brasil contra a Bélgica nesta quinta-feira, 18, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

A capitã da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei está convocada e acompanha a equipe em Ancara, na Turquia, mas não aparece na lista das 14 jogadoras escaladas para o confronto.

Gabi, no entanto, poderá ser utilizada pelo técnico José Roberto Guimarães nas próximas partidas da etapa turca, contra China e Alemanha.

Por que Gabi não joga hoje?

Gabi não foi incluída na relação das 14 atletas inscritas para o jogo contra a Bélgica. O Brasil terá como opções para as pontas Ana Cristina, Helena, Rosamaria e Júlia Bergmann.

A ponteira está integrada à seleção brasileira e poderá entrar na lista das próximas partidas da VNL 2026.

Veja a escalação do Brasil contra a Bélgica

Levantadoras: Macris e Roberta

Macris e Roberta Opostas: Kisy e Tainara

Kisy e Tainara Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena e Rosamaria

Ana Cristina, Helena e Rosamaria Ponteira: Júlia Bergmann

Júlia Bergmann Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia Líberos: Marcelle e Natinha

Como chega o Brasil para o jogo contra a Bélgica?

Invicta na competição, a seleção brasileira venceu a França por 3 sets a 0 na quarta-feira, 17, e chegou à quinta vitória consecutiva na Liga das Nações.

Na primeira semana do torneio, o Brasil superou Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália.

O resultado mais expressivo veio diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL.

A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 triunfos consecutivos da seleção europeia.

Que horas é o jogo de vôlei feminino Brasil x Bélgica?

Brasil e Bélgica se enfrentam às 10h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 18.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino Brasil x Bélgica?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, pela ge tv e pela VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Ancara (Turquia)

18 de junho — 10h — Brasil x Bélgica

20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China

21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão

10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia

11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia

12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)