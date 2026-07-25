F1: Aston Martin lança pacote de upgrades no GP da Hungria; veja o que muda

A Aston Martin chega ao GP da Hungria de 2026 com a principal novidade técnica da temporada. Depois de dez etapas marcadas por resultados abaixo do esperado, a equipe colocará na pista um amplo pacote de atualizações no AMR26, na tentativa de voltar a disputar posições no pelotão intermediário.

As mudanças representam a primeira grande resposta do time desde o início do campeonato e fazem parte de um plano liderado por Adrian Newey, que assumiu a direção técnica do projeto para 2026.

Início difícil ficou longe das expectativas

A temporada começou cercada de expectativa após a chegada de Newey e da nova parceria com a Honda. O projeto do AMR26 chamou atenção durante a pré-temporada pelo conceito aerodinâmico, mas o desempenho em pista ficou muito abaixo do esperado.

Além da falta de competitividade, a equipe enfrentou problemas de vibração e dificuldades para extrair desempenho tanto do chassi quanto da unidade de potência. O cenário ficou evidente no GP da Bélgica, quando Fernando Alonso e Lance Stroll terminaram muito distantes dos rivais do meio do pelotão.

Segundo Adrian Newey, a equipe iniciou o desenvolvimento do carro para 2026 mais tarde do que os concorrentes, o que deixou a Aston Martin vários meses atrás na corrida pelo desenvolvimento.

Atualização aposta em aerodinâmica e redução de peso

Em vez de introduzir pequenas evoluções ao longo da temporada, a Aston Martin decidiu concentrar todos os esforços em um único pacote de atualizações para a etapa da Hungria.

As mudanças incluem um novo bico, superfícies aerodinâmicas completamente revisadas, alterações na suspensão traseira e um amplo trabalho de redução de peso, aproximando o carro do limite mínimo permitido pelo regulamento.

Apesar das modificações, a estrutura principal do carro permanece praticamente a mesma, preservando a arquitetura do chassi e da caixa de câmbio.

Novo motor chegará apenas na Holanda

A evolução do chassi será acompanhada por outra novidade nas próximas semanas. A Honda prepara uma atualização da unidade de potência para o GP da Holanda, ampliando o processo de recuperação da equipe na segunda metade da temporada.

Segundo os dirigentes da Aston Martin, a relação técnica com a fabricante japonesa evoluiu significativamente após os problemas enfrentados no início do ano, permitindo um trabalho mais integrado entre as fábricas de Silverstone e Sakura.

Objetivo é voltar a competir no pelotão intermediário

A expectativa da equipe não é brigar imediatamente pelas primeiras posições, mas recuperar competitividade e voltar a disputar corridas contra os adversários do meio do grid.

O chefe de operações de pista, Mike Krack, afirmou que o principal objetivo é fazer com que Alonso e Stroll deixem de correr isolados nas últimas posições e passem novamente a disputar posições ao longo das provas.

Simulador ajudou no desenvolvimento

Antes da estreia do novo pacote, a Aston Martin utilizou intensamente o simulador para validar as mudanças. O piloto reserva Jak Crawford participou do processo de desenvolvimento e já teve contato virtual com a nova configuração do AMR26.

Segundo o norte-americano, a equipe acredita que a atualização representa um passo importante para a evolução do projeto, ainda que não espere uma transformação imediata nos resultados.

O desempenho do novo carro começará a ser avaliado neste fim de semana, em Hungaroring, onde a Aston Martin espera deixar para trás um início de temporada que a própria equipe classificou como um dos períodos mais difíceis de sua história recente.