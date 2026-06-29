Se o Brasil ganhar do Japão, quando será o próximo jogo em dia da semana?

Quem está preocupado em conciliar trabalho e Copa do Mundo pode respirar: se o Brasil vencer o Japão nesta segunda-feira, 29, e seguir avançando no mata-mata, o próximo jogo da seleção em dia útil só aconteceria na semifinal — marcada para quarta-feira, 15, às 16h, no horário de Brasília, em Atlanta.

Isso porque as duas fases anteriores caem no fim de semana. Pelo chaveamento já definido pela Fifa, o caminho do Brasil até a decisão tem datas e horários certos, caso a seleção continue ganhando.

O calendário do Brasil no mata-mata

16 avos de final: segunda-feira, 29 de junho, às 14h, contra o Japão, em Houston

segunda-feira, 29 de junho, às 14h, contra o Japão, em Houston Oitavas de final: domingo, 5 de julho, às 17h, em Nova Jersey

domingo, 5 de julho, às 17h, em Nova Jersey Quartas de final: sábado, 11 de julho, às 18h, em Miami

sábado, 11 de julho, às 18h, em Miami Semifinal: quarta-feira, 15 de julho, às 16h, em Atlanta

quarta-feira, 15 de julho, às 16h, em Atlanta Final: domingo, 19 de julho, em Nova Jersey

Por que só a semifinal cai em dia útil?

O jogo desta segunda contra o Japão já é em dia de expediente, mas os dois confrontos seguintes — oitavas e quartas — foram marcados para domingo e sábado, respectivamente.

A semifinal, na quarta-feira, 15 de julho, seria então a próxima partida da seleção a cair no meio da semana, com bola rolando às 16h, no horário de pico do expediente no Brasil.

A final, em 19 de julho, volta a ser num domingo.

Vale lembrar que todo esse calendário depende de o Brasil seguir vencendo: no mata-mata, qualquer derrota — no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis — encerra a campanha.