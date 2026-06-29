Se o Brasil ganhar do Japão, quando será o próximo jogo em dia da semana?

Brasil: Seleção joga nesta segunda-feira, 29 (Angela Weiss / AFP)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 09h13.
Última atualização em 29 de junho de 2026 às 09h16.
Quem está preocupado em conciliar trabalho e Copa do Mundo pode respirar: se o Brasil vencer o Japão nesta segunda-feira, 29, e seguir avançando no mata-mata, o próximo jogo da seleção em dia útil só aconteceria na semifinal — marcada para quarta-feira, 15, às 16h, no horário de Brasília, em Atlanta.
Isso porque as duas fases anteriores caem no fim de semana. Pelo chaveamento já definido pela Fifa, o caminho do Brasil até a decisão tem datas e horários certos, caso a seleção continue ganhando.
O jogo desta segunda contra o Japão já é em dia de expediente, mas os dois confrontos seguintes — oitavas e quartas — foram marcados para domingo e sábado, respectivamente.
A semifinal, na quarta-feira, 15 de julho, seria então a próxima partida da seleção a cair no meio da semana, com bola rolando às 16h, no horário de pico do expediente no Brasil.
A final, em 19 de julho, volta a ser num domingo.
Vale lembrar que todo esse calendário depende de o Brasil seguir vencendo: no mata-mata, qualquer derrota — no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis — encerra a campanha.