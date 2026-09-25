Nike desiste de acordo publicitário com Benzema por 'histórico judicial' do atacante

RESUMO | A Nike cancelou de última hora a participação de Karim Benzema em uma campanha publicitária em Londres após reavaliar o histórico judicial do atacante francês, concluindo que o atleta não alinhava-se aos valores da marca.

A Nike cancelou de última hora a participação de Karim Benzema em uma campanha publicitária agendada para ser gravada em Londres.

Segundo informações do The Athletic, a decisão foi tomada após executivos da empresa reavaliarem a trajetória do atleta e concluírem que seu histórico pessoal não condiz com os valores corporativos da marca esportiva.

Benzema, de 38 anos, encontra-se atualmente sem clube após encerrar seu vínculo com o Al Hilal, da Arábia Saudita, no final de agosto. O atacante francês estava cotado para estrelar um comercial promovendo uma colaboração especial entre a Nike e a marca de streetwear londrina Corteiz, voltada para o lançamento da linha de tênis Shox R419.

As conversas iniciais — intermediadas pela agência criativa Actually Creative Limited — previam o fornecimento de passagens e um bônus em produtos da marca avaliado em 75 mil euros (cerca de R$ 441 mil).

Contudo, após apurações internas sobre a imagem do jogador, a cúpula da multinacional optou por vetar a presença do atleta no projeto e desmarcar a viagem que aconteceria na quinta-feira.

Em nota oficial enviada ao The Athletic, a Nike declarou que o projeto não representava uma parceria de longo prazo com o atleta e pontuou: “Lamentamos que as conversas tenham chegado a esse ponto”. O estafe do jogador limitou-se a informar que a aproximação partiu da própria empresa e preferiu não comentar os demais desdobramentos do caso.

O passado judicial e a saída da Adidas

O principal entrave para a concretização da parceria envolve o histórico jurídico do atacante. Benzema foi condenado em 2021 por um tribunal de Versalhes a uma pena de um ano de prisão e ao pagamento de uma multa de 75 mil euros, após ser considerado culpado por cumplicidade em uma tentativa de chantagem envolvendo um vídeo de intimidade de seu ex-companheiro de seleção Mathieu Valbuena, em caso datado de 2015.

Embora a defesa tenha inicialmente recorrido, o processo foi encerrado em 2022, mantendo a mancha em sua carreira internacional e afastando-o da seleção francesa por vários anos.

A reaproximação com a Nike também coincidiu com o encerramento de seu longo vínculo de patrocínio com a Adidas. O jogador, que utilizava produtos da marca alemã desde 2007 — inclusive recebendo chuteiras personalizadas quando conquistou a Bola de Ouro em 2022 —, viu seu contrato expirar recentemente.

Com o fim dessa ligação histórica e as tratativas iniciais com a Nike tendo abordado até mesmo a possibilidade de um papel de embaixador global, o veto repentino deixa o futuro comercial e a continuidade de Benzema nos gramados cercados de incertezas.

A saída histórica de Mbappé e a profunda crise da Nike

A transferência de Kylian Mbappé para a On marca o fim de uma era de duas décadas com a Nike — parceria iniciada quando o astro francês tinha apenas oito anos e que o consolidou como o principal rosto da linha de chuteiras Mercurial. No entanto, a perda de sua principal estrela global evidencia um momento de forte turbulência institucional e comercial para a gigante norte-americana. A perda de Mbappé soma-se a outros reveses recentes no esporte, como a assinatura do espanhol Lamine Yamal com a concorrente Adidas, escancarando a perda de espaço da marca nas principais frentes do futebol de elite.

No mercado financeiro, a situação da empresa reflete um cenário de forte retração e perda de competitividade. A Nike acumulou uma queda de cerca de 40% no valor de suas ações no ano e registrou uma desvalorização drástica de aproximadamente 80% de seu valor de mercado nos últimos cinco anos. As dificuldades operacionais e a desaceleração nas vendas culminaram em sua remoção do índice S&P 100 em setembro de 2026, após quase duas décadas entre as maiores companhias dos Estados Unidos. Com receita estagnada em US$ 46,4 bilhões no último ano fiscal e desafios para retomar o ritmo de inovação, a liderança do CEO Elliott Hill tenta acelerar uma reestruturação severa para estancar a queda em mercados estratégicos e recuperar o terreno perdido para novas entrantes no setor.

O que aconteceu entre a Nike e Karim Benzema?

A Nike cancelou de última hora a participação de Benzema em uma campanha publicitária em Londres, decidindo que o jogador não alinhava-se aos valores da marca.

Qual foi o motivo alegado pela empresa?

Segundo apuração do The Athletic, a companhia reavaliou o histórico judicial do atleta e optou por interromper o projeto.

O que a Nike declarou oficialmente?

Em nota ao The Athletic, a empresa afirmou que o projeto não refletia uma relação ampla com o atleta e pontuou: “Lamentamos que as conversas tenham chegado a esse ponto”.

Como está a situação de patrocínio do jogador atualmente?

O contrato de Benzema com a Adidas chegou ao fim recentemente, deixando o atleta livre no mercado de material esportivo.

Em quais clubes o atacante jogou recentemente?

Após uma passagem de 14 anos pelo Real Madrid, Benzema atuou por clubes da Arábia Saudita (Al Ittihad e Al Hilal), tornando-se agente livre em agosto.