Brasil x Japão resgata propaganda clássica da Pepsi com Roberto Carlos

O confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo fez os torcedores resgatarem uma campanha da Pepsi do início dos anos 2000. Estrelado por Roberto Carlos, o comercial intitulado "Reverência" foi criado pela agência brasileira AlmapBBDO e usado na estratégia global da marca para a Copa do Mundo de 2002.

Na peça, Roberto Carlos marca um gol de falta após "vencer" a barreira adversária, japonesa, com uma estratégia inusitada que envolve o característico cumprimento feito pelos japoneses.

Segundo informações da AlmapBBDO, na época, o filme foi lançando simultaneamente em 200 países.

A circulação espontânea do comercial ilustra um fenômeno comum no ambiente digital: o chamado earned media, quando a exposição de uma marca ocorre de forma orgânica, sem investimento direto em mídia.

Earned media para Pepsi

Para a Pepsi, a lembrança do público não poderia vir em um momento melhor. Como a Coca-Cola é patrocinadora da FIFA nesta edição do torneio, a Pepsi não pode utilizar diretamente a marca Copa do Mundo em sua comunicação.

Ainda assim, a marca reuniu um elenco estrelado com David Beckham, Vini Jr., Mohamed Salah, Alexia Putellas, Lauren James e Florian Wirtz, além de uma participação do chef Gordon Ramsay, em uma campanha que busca capturar a cultura do futebol para além do campo.

Com o viral da campanha de 2002 nas redes sociais, a marca reforça a presença no mundial, mesmo fora da lista de patrocinadores da Copa de 2026.