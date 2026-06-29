Marketing

Brasil x Japão resgata propaganda clássica da Pepsi com Roberto Carlos

Campanha criada em 2002 pela agência brasileira AlmapBBDO ressurge nas redes sociais e destaca a marca, que não é patrocinadora neste mundial

Campanha “Reverência”: comercial da Pepsi dos anos 2000 viraliza nas redes sociais (Reprodução/Youtube)

Campanha “Reverência”: comercial da Pepsi dos anos 2000 viraliza nas redes sociais (Reprodução/Youtube)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 29 de junho de 2026 às 12h01.

O confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo fez os torcedores resgatarem uma campanha da Pepsi do início dos anos 2000. Estrelado por Roberto Carlos, o comercial intitulado "Reverência" foi criado pela agência brasileira AlmapBBDO e usado na estratégia global da marca para a Copa do Mundo de 2002.

Na peça, Roberto Carlos marca um gol de falta após "vencer" a barreira adversária, japonesa, com uma estratégia inusitada que envolve o característico cumprimento feito pelos japoneses.

Segundo informações da AlmapBBDO, na época, o filme foi lançando simultaneamente em 200 países.

A circulação espontânea do comercial ilustra um fenômeno comum no ambiente digital: o chamado earned media, quando a exposição de uma marca ocorre de forma orgânica, sem investimento direto em mídia.

Earned media para Pepsi

Para a Pepsi, a lembrança do público não poderia vir em um momento melhor. Como a Coca-Cola é patrocinadora da FIFA nesta edição do torneio, a Pepsi não pode utilizar diretamente a marca Copa do Mundo em sua comunicação.

Ainda assim, a marca reuniu um elenco estrelado com David Beckham, Vini Jr., Mohamed Salah, Alexia Putellas, Lauren James e Florian Wirtz, além de uma participação do chef Gordon Ramsay, em uma campanha que busca capturar a cultura do futebol para além do campo.

Com o viral da campanha de 2002 nas redes sociais, a marca reforça a presença no mundial, mesmo fora da lista de patrocinadores da Copa de 2026.

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