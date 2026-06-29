Corvo de três patas: por que o símbolo aparece no escudo do Japão?

Rival do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o Japão leva no escudo da seleção um dos símbolos mais conhecidos de sua mitologia. O corvo de três patas, chamado Yatagarasu, faz parte de antigas tradições japonesas e está ligado a lendas sobre a origem do país, além de representar valores que a equipe busca levar para dentro de campo.

O Yatagarasu ocupa um papel importante na tradição japonesa. A figura aparece em narrativas do xintoísmo, religião que valoriza as forças da natureza e as entidades espirituais, e é associada à deusa do Sol, Amaterasu.

Na mitologia, a ave é descrita como um mensageiro divino. Embora existam diferentes interpretações para suas três patas, a mais conhecida afirma que elas representam a ligação entre céu, Terra e humanidade, simbolizando equilíbrio, orientação e harmonia.

Yatagarasu e a origem do Japão

O corvo também está ligado a um dos principais mitos fundadores do Japão. Segundo a tradição, o imperador Jimmu, considerado o primeiro governante do país, teria sido guiado pelo Yatagarasu durante a campanha que levou à unificação do território japonês.

Embora Jimmu faça parte da tradição histórica japonesa, não existem evidências arqueológicas que comprovem sua existência, e sua trajetória é considerada um relato mitológico.

Por causa dessa narrativa, o Yatagarasu passou a simbolizar direção, proteção e orientação em momentos decisivos. Ao longo dos séculos, a imagem foi incorporada a diferentes manifestações culturais e religiosas do Japão.

Por que o símbolo está no escudo da seleção japonesa?

A Associação Japonesa de Futebol (JFA) adotou o Yatagarasu como símbolo oficial da entidade em 1931. Desde então, o corvo de três patas aparece no escudo das seleções nacionais do país.

No futebol, a figura representa valores como trabalho em equipe, disciplina, técnica, perseverança e união. Ao utilizar o Yatagarasu em seu emblema, a federação também reforça a ligação da equipe com a história e a identidade cultural do Japão.

Brasil enfrenta o Japão na Copa do Mundo

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no NRG Stadium, em Houston, no estado americano do Texas, e vale vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.