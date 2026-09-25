Quem é Claude? A origem do nome da IA da Anthropic

RESUMO ＋ O assistente de inteligência artificial Claude, lançado pela empresa de IA Anthropic em março de 2023, recebeu, segundo a explicação mais aceita, o nome em homenagem a Claude Shannon, embora a companhia nunca tenha confirmado a origem. Pesquisador do laboratório americano Bell Labs, Shannon criou a teoria da informação e participou dos primórdios da inteligência artificial.

Em 1952, um pesquisador da Bell Labs, nos Estados Unidos, construiu um camundongo mecânico batizado de Theseus. O bicho de metal aprendia sozinho o caminho de um labirinto e guardava essa memória para a próxima tentativa — uma das primeiras demonstrações práticas de uma máquina capaz de aprender, segundo o Museu do MIT.

O mesmo homem também inventou uma máquina de fazer malabarismo, um frisbee com propulsão a foguete e uma calculadora que operava em algarismos romanos, e ficou conhecido, na sede da empresa, por atravessar os corredores de monociclo enquanto malabarizava quatro bolas ao mesmo tempo, segundo obituário publicado pelo MIT em 2001. Chamava-se Claude Shannon, e é dele, segundo a explicação mais aceita, que vem o nome do Claude, assistente de inteligência artificial (IA) da Anthropic.

Lançado em março de 2023, o Claude nunca teve a origem do próprio nome confirmada oficialmente pela empresa — não houve comunicado nem campanha explicando a escolha. Ainda assim, a associação com Shannon, morto em 2001 após uma longa batalha contra o mal de Alzheimer virou consenso entre quem acompanha a indústria de tecnologia. i

O homem que inventou o bit

Em 1948, ainda na Bell Labs, Shannon publicou o artigo "Uma Teoria Matemática da Comunicação".

Segundo o site de divulgação científica Plus Maths, mantido pela Universidade de Cambridge, foi ali que ele demonstrou, pela primeira vez, que qualquer tipo de informação — texto, som, imagem, esta própria reportagem — pode ser convertida em uma sequência de zeros e uns. A descoberta rendeu a Shannon o título de pai da teoria da informação e virou o alicerce técnico sobre o qual foram erguidos os computadores modernos, a internet e as telecomunicações digitais.

Anos antes disso, segundo o mesmo site, Shannon já havia notado algo que ninguém tinha juntado até então: circuitos elétricos, ligados ou desligados, podiam representar a lógica booleana usada em matemática. Era a receita, ainda que ele não soubesse, de todo processamento digital que viria depois.

Um dos pais não oficiais da IA

O camundongo Theseus não era só um brinquedo de cientista entediado. Segundo o The Boston Globe, ele rendeu a Shannon um convite para a conferência de Dartmouth, em 1956 — encontro tratado até hoje como o marco informal de nascimento do campo da inteligência artificial, ao lado de nomes como John McCarthy e Marvin Minsky, segundo artigo acadêmico da Universidade de Hasselt, na Bélgica.

Na mesma década, Shannon também escreveu um dos primeiros textos propondo como programar um computador para jogar xadrez, e chegou a construir uma máquina capaz de calcular jogadas — décadas antes do Deep Blue, da IBM, vencer o campeão mundial Garry Kasparov. Em 1965, durante uma viagem à União Soviética, desafiou o campeão mundial da época, Mikhail Botvinnik, para uma partida contra sua máquina. Perdeu em 42 lances, resultado que o próprio MIT descreveu, no obituário, como "uma excelente atuação" para a tecnologia da época.

Uma das ideias de Shannon ecoa direto no funcionamento dos modelos de linguagem de hoje: a de tratar a própria linguagem como um fenômeno estatístico, em que cada palavra carrega uma probabilidade de aparecer depois da anterior. É, em essência, o princípio por trás da forma como sistemas como o Claude preveem, token a token, qual deve ser a próxima palavra de uma resposta.

O cuidado com os nomes não parou no batismo do assistente. Desde o Claude 3, segundo a própria documentação técnica da Anthropic, a empresa organiza suas versões em três categorias — Haiku, Sonnet e Opus —, todas as formas de composição literária usadas para indicar o tamanho e a capacidade de cada modelo, do mais leve ao mais avançado.