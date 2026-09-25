Bets lembram começo do crack no Brasil, diz Lula ao anunciar proibição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 25, que a disseminação das apostas esportivas no Brasil lembra o início do vício em crack no país. O governo federal anunciou a proibição das chamadas bets e um novo programa para renegociação de dívidas.

É estarrecedora (a situação das bets no Brasil), me lembrou um pouco o começo do crack no país. Lembro de encontrar mães em atos públicos que diziam 'Presidente, pelo amor de Deus, o meu filho tirou o botijão de gás que estava no fogão para vender e comprar crack'", disse.

Lula afirmou ainda que a medida foi "dura e drástica", mas necessária para eliminar o que ele chamou de "câncer" na sociedade".

"Então eu tomei a decisão de tomar uma medida dura e drástica necessária. Isso é como um câncer. Ou a gente tira o tumor, ou esse tumor vai matar a gente", disse Lula.

O presidente citou casos que, segundo ele, perderam bens e negócios por conta das apostas.

Proibição das bets no Brasil

Ao anunciar a medida, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a proibição será para as apostas esportivas e cassinos online, conhecido como jogo do tigrinho.

Durigan disse que a proibição atingirá a publicidade de casas de apostas e exigirá a devolução do dinheiro para apostadores.

"Estamos tomando essa medida após analisar e constatar que isso está gerando angústia, vergonha e pessoas chegam a se matar por causa disso", disse Durigan.

O ministro explicou que, a partir da publicação da medida provisória, novos aportes nas bets serão bloqueados, e os recursos que permanecerem nas contas serão devolvidos pelos bancos responsáveis pelas operações entre os dias 9 e 14 de outubro.

Segundo ele, os apostadores terão até as 23h59 de 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores disponíveis nas plataformas de apostas.

A partir do dia 6 de outubro, os sites sairão do ar.

O governo informou ainda que as plataformas de apostas terão até as 23h59 de 5 de outubro para retirar peças de publicidade, propaganda, ações de marketing e sinais de patrocínio em meios físicos e digitais.

A partir da publicação da medida provisória, novas publicidades de empresas de apostas não serão permitidas.

Durigan prometeu aumentar a fiscalização, com medidas que incluem a proibição de transferências bancárias para apostas, a identificação e derrubada de sites ilegais, o bloqueio de contas usadas irregularmente para operações de apostas e a destinação de recursos para a segurança pública.