Qual foi o resultado do jogo do Corinthians ontem na Libertadores?

O Corinthians começou a Conmebol Libertadores com vitória fora de casa. Na noite de quinta-feira, 9, o time comandado por Fernando Diniz bateu o Platense por 2 a 0, em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo E.

A equipe teve dificuldades no primeiro tempo. Pressionado, o time viu o adversário criar as melhores chances e só conseguiu finalizar pela primeira vez nos acréscimos, com Yuri Alberto, que desperdiçou a oportunidade.

Na volta do intervalo, o cenário mudou. Com mais participação de Breno Bidon e Rodrigo Garro, o Corinthians passou a controlar o jogo e encontrou espaços.

Aos sete minutos, Kayke abriu o placar. Aposta de Diniz, o jovem atacante recebeu de Garro e tocou por cobertura na saída do goleiro.

O segundo gol saiu aos 24 minutos. Novamente com assistência de Garro, Yuri Alberto apareceu livre e finalizou com precisão. O lance ainda foi revisado pelo VAR, mas confirmado.

Aos 33 minutos, o Platense ficou com um a menos. Saborido cometeu falta em Matheus Bidu e, após revisão do VAR, foi expulso por pisão no tornozelo do lateral.

Garro foi o destaque da partida, com duas assistências e participação direta nas principais jogadas ofensivas.

Por se tratar da primeira rodada, a situação do grupo está em aberto, com Santa Fé e Peñarol ainda se enfrentando na rodada.

O time volta a campo no domingo, 11, para o clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e na próxima quarta-feira, 14, recebe o Santa Fé pela Libertadores.

Quem fez os gols da partida?

Kayke abriu o placar do jogo no começo do segundo tempo. Depois, aos 24 minutos, Yuri Alberto marcou o segundo gol.

Qual é o próximo jogo do Corinthians?

A equipe comandada por Diniz volta a campo no domingo, 11, para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão.