Neymar na Copa do Mundo? Filho de Ancelotti abre o jogo sobre possibilidade

Neymar ainda tem chances de disputar a Copa do Mundo de 2026. Davide Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, confirmou que o astro ainda tem tempo para ser observado e conseguir uma vaga para defender a Amarelinha.

"No fim, é uma decisão do treinador. Ele (Carlo) tem tempo para tomá-la. A lista final sai no dia 18 de maio. É claro, ele é o maior artilheiro da seleção e tem chance. Tem tempo para fazer seu melhor e tentar se colocar na lista", afirmou Davide em entrevista ao podcast "Euro Leagues", da emissora britânica BBC.

Davide também pontuou que Estêvão, atacante ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, poderia ser uma grande surpresa na Seleção. Segundo o auxiliar, a comissão busca atletas que tenham tempo de se recuperar fisicamente entre a divulgação da lista, em 18 de maio, e a estreia na competição, em 13 de junho, contra Marrocos.

Justamente esse fator de recuperação foi o que pesou para Neymar não estar presente em nenhuma das convocações de Ancelotti para a Copa do Mundo. O treinador italiano sempre deixou claro que buscava atletas que estivessem 100% fisicamente para serem convocados. Convivendo com lesões e problemas físicos, o camisa 10 do Santos não chegou a se enquadrar em nenhum momento.

"Em termos de jogadores de ataque, temos muito talento e perfis diferentes. Se eu tiver que dizer um nome, Estêvão é um dos talentos em ascensão no Brasil. Na última data Fifa, não esteve envolvido, porque estava voltando de lesão. Para nós, como comissão técnica, é importante ter todos os jogadores em forma. É claro, na lista final será diferente. Se tivermos jogadores importantes que possam se recuperar a tempo do primeiro jogo, podemos chamá-los. Para as listas anteriores, foi diferente; ele [Estêvão] não esteve envolvido (na última). É um grande talento, grande finalizador, um jogador que pode dominar na Europa como seu talento nos próximos anos", seguiu.

Carlo Ancelotti divulgará a lista para a Copa do Mundo no dia 18 de maio. A preparação inicia no dia 25, na Granja Comary. Depois, já nos Estados Unidos, o Brasil enfrenta Panamá e Egito em amistosos prévios à estreia, que acontece contra o Marrocos, no dia 13 de junho.

Santos faz cronograma especial para ajudar Neymar

Em paralelo às análises de Ancelotti, o Santos quer que Neymar dispute a Copa do Mundo e organizou um cronograma especial para auxiliar o jogador.

Segundo o ge, o clube tem a expectativa de que o camisa 10 seja convocado para defender a amarelinha e, por isso, quer que o atleta esteja com todo o gás para o torneio.

A ideia do Peixe é que o atleta atue em praticamente todos os jogos até o início da preparação, em 25 de maio. No período, o clube alvinegro disputará 13 jogos, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A ideia é que Neymar atue em todos.

Apesar do planejamento, há a possibilidade de que o jogador não alcance o objetivo. A situação deverá ser analisada constantemente pela comissão técnica e pela equipe do atleta, que definirão jogo a jogo se Neymar irá ou não atuar.

Na derrota para o Deportivo Cuenca por 1 a 0, na estreia da Sul-Americana, por exemplo, Neymar sequer viajou para o Equador e não ficou à disposição do técnico Cuca.