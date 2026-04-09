Esporte

Platense x Corinthians: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes chegam em fases ruins na temporada e terão confronto da Libertadores para tentar dar a volta por cima

Corinthians terá a estreia de Fernando Diniz no cargo de treinador ((Foto de Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images))

Corinthians terá a estreia de Fernando Diniz no cargo de treinador ((Foto de Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 06h00.

Platense x Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 21h, no horário de Brasília, no Estádio Ciudad de Vicente López, na província de Buenos Aires. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Como chega o Platense para o confronto

Há seis jogos sem vencer, o Platense não vive um bom momento. A equipe comandada por Walter Zunino vem de um empate sem gols com o Lanús, fora de casa, e busca afastar a má fase justamente em sua estreia na Libertadores.

As baixas ficam por conta do zagueiro Santiago Quirós e do capitão Ignacio Vázquez, ambos diagnosticados com lesão na coxa.

Como chega o Corinthians para o confronto

A fase do Corinthians tampouco é boa. O clube vive um jejum de vitórias, somando nove partidas sem ganhar. Os resultados ruins resultaram na demissão de Dorival Júnior e contratação de Fernando Diniz.

Inclusive, o duelo contra o Platense marcará a estreia de Diniz no cargo. O zagueiro João Pedro Tchoca e o ponta Kaio César, são dúvidas. Já o lateral Hugo Farias e os atacantes Memphis Depay e Gui Negão seguem sendo baixas por conta de lesão. 

Onde assistir a Platense x Corinthians

O duelo entre Platense x Corinthians será transmitido pela ESPN e Disney+. A partida está marcada para as 21h desta quinta-feira.

Prováveis escalações

Platense (Técnico: Walter Zunino)

Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Juan Gauto, Gonzalo Lencina

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista), Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Breno Bidon, André Carrillo (Rodrigo Garro); Vitinho, Yuri Alberto.

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