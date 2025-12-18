Libertadores 2026: veja chave de confrontos da fase prévia ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 22h12.
A Conmebol sorteou nesta quinta-feira, 18, os confrontos da fase prévia da Libertadores 2026, conhecida como Pré-Libertadores. Bahia e Botafogo são os únicos representantes do Brasil nesse momento da competição e irão direto para a segunda fase de confrontos.
O Bahia enfrenta o O'Higgins, do Chile. Já o Botafogo, campeão da Libertadores de 2024, vai disputar com um representante da Bolívia ainda não definido.
A Pré-Libertadores começa em 4 de fevereiro e termina em 11 de março. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense já estão garantidos na Libertadores. Corinthians e Vasco disputam pela última vaga brasileira direta: o vencedor da Copa do Brasil, que vai ser revelado no próximo domingo, 21.
E1 - Representante Bolívia x Deportivo Táchira (VEN)
E2 - Juventud (URU) x Universidad Católica (EQU)
E3 - 2 de mayo (PAR) x Alianza Lima (PER)
C1 - Vencedor de E2 x Guaraní (PAR)
C2 - Vencedor de E1 x Deportes Tolima (COL)
C3 - Vencedor de E3 x Sporting Cristal (PER)
C4 - Representante Equador x Argentinos Juniors (ARG)
C5 - Representante Bolívia x Botafogo
C6 - Carabobo (VEN) x Huachipato (CHL)
C7 - O'Higgins (CHL) x Bahia
C8 - Liverpool (URU) x Independiente Medellín (COL)
C1 x C8
C2 x C7
C3 x C6
C4 x C5