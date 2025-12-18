A Conmebol sorteou nesta quinta-feira, 18, os confrontos da fase prévia da Libertadores 2026, conhecida como Pré-Libertadores. Bahia e Botafogo são os únicos representantes do Brasil nesse momento da competição e irão direto para a segunda fase de confrontos.

O Bahia enfrenta o O'Higgins, do Chile. Já o Botafogo, campeão da Libertadores de 2024, vai disputar com um representante da Bolívia ainda não definido.

A Pré-Libertadores começa em 4 de fevereiro e termina em 11 de março. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense já estão garantidos na Libertadores. Corinthians e Vasco disputam pela última vaga brasileira direta: o vencedor da Copa do Brasil, que vai ser revelado no próximo domingo, 21.

Confira os confrontos da Pré-Libertadores:

Primeira fase

E1 - Representante Bolívia x Deportivo Táchira (VEN)

E2 - Juventud (URU) x Universidad Católica (EQU)

E3 - 2 de mayo (PAR) x Alianza Lima (PER)

Segunda fase

C1 - Vencedor de E2 x Guaraní (PAR)

C2 - Vencedor de E1 x Deportes Tolima (COL)

C3 - Vencedor de E3 x Sporting Cristal (PER)

C4 - Representante Equador x Argentinos Juniors (ARG)

C5 - Representante Bolívia x Botafogo

C6 - Carabobo (VEN) x Huachipato (CHL)

C7 - O'Higgins (CHL) x Bahia

C8 - Liverpool (URU) x Independiente Medellín (COL)

Terceira Fase

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5