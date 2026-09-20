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Presidente interina da Venezuela irá à Assembleia da ONU

Esta será a primeira participação de um chefe de Estado venezuelano na Assembleia Geral da ONU desde o discurso de Nicolás Maduro, em 2018

AFP
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Agência de notícias

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 19h47.

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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, participará da Assembleia Geral da ONU, informou neste domingo (20) o Ministério da Comunicação venezuelano. A viagem ocorre em meio à expectativa de um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações são da AFP.

"A presidenta Delcy Rodríguez levará a voz da nação ao cenário mundial", afirmou o Ministério da Comunicação em um vídeo publicado nas redes sociais.

Esta será a primeira participação de um chefe de Estado venezuelano na Assembleia Geral da ONU desde o discurso de Nicolás Maduro, em 2018.

"Este encontro é um momento culminante. Como resultado de esforços anteriores, recuperamos nosso status e voltamos a nos integrar à dinâmica diplomática do planeta", afirmou o ministério.

O governo venezuelano mantém a viagem em sigilo. A agenda e as reuniões previstas de Rodríguez não foram divulgadas.

O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, informou que Trump e Rodríguez se reunirão na terça-feira (22), em Nova York, à margem da Assembleia Geral. O governo de Caracas, porém, não confirmou o encontro.

Segundo a AFP, Rodríguez tem promovido mudanças políticas e econômicas alinhadas aos objetivos de Trump, que tem feito elogios à gestão da presidente interina.

Os dois governos assinaram em agosto um acordo petrolífero que permitirá aos Estados Unidos operar jazidas venezuelanas com potencial produtivo de 65 bilhões de barris.

A primeira-ministra de Trindade e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, também afirmou nas últimas semanas que espera se reunir com Rodríguez durante a Assembleia da ONU.

A Assembleia Geral das Nações Unidas será realizada entre 22 e 28 de setembro.

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