Qual é o horário e onde assistir o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil?

A segunda-feira, 23, será de definição dos confrontos da quinta fase da Copa do Brasil, que marca a entrada dos times da Série A no torneio.

O sorteio acontece à tarde e vai revelar os duelos da primeira fase do torneio a ter jogos de ida e volta.

Como funcionará o sorteio?

Os 32 clubes classificados para a quinta fase estão divididos em dois potes. O pote 1 reúne os 16 melhores colocados no ranking de clubes da CBF, e o pote 2 conta com o restante das equipes.

Do pote 1 fazem parte: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bragantino e Santos.

Do pote 2 fazem parte: Vitória, Ceará, Coritiba, Mirassol, Chapecoense, Remo, Paysandu, Operário-PR, Athletic, Confiança, Atlético-GO, CRB, Jacuipense, Juventude, Goiás e Barra.

Entre os 20 clubes da Série A que entram nesta fase, apenas Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo estão no pote 2. O Fortaleza, único clube da Série B entre os 16 melhores do ranking, figura no pote 1 após avançar pela quarta fase.

Qual é o horário do sorteio da quinta fase da Copa do Brasil?

O sorteio acontece nesta segunda-feira, 23, a partir das 14h (horário de Brasília), em evento na sede da CBF.

Os confrontos de ida estão previstos para os dias 22 e 23 de abril, e as partidas de volta devem acontecer entre 13 e 14 de maio.

Além dos duelos da quinta fase masculina, o sorteio de fase preliminar e da primeira fase da Copa do Brasil Feminina também será realizado nesta segunda-feira. O torneio feminino conta com 66 equipes das três divisões do Campeonato Brasileiro, com 11 datas e 72 partidas previstas.

Onde assistir ao sorteio?

O sorteio pode ser acompanhado a partir das 13h, no horário de Brasília, pelo SporTV e pelo canal oficial da CBF no YouTube.

Como chegam os times à quinta fase?

Os 32 classificados chegam à quinta fase por caminhos distintos.

Dos 20 clubes da Série A que entram diretamente nesta etapa, a maioria ocupa o pote 1. Outros 12 times avançaram pela quarta fase, entre eles Fortaleza, Ceará, Paysandu, Operário-PR, Athletic, Confiança, Atlético-GO, CRB, Jacuipense, Juventude, Goiás e Barra.

Cada clube classificado para a quinta fase recebe R$ 2 milhões de premiação pela participação. Quem avançar para as oitavas de final garante mais R$ 3 milhões.

Como funciona a Copa do Brasil?

Na edição de 2026, a CBF ampliou o número de participantes da competição, que passou de 92 para 126 clubes. As quatro primeiras fases são disputadas em jogo único, e a partir da quinta fase passam a valer confrontos de ida e volta. A final será realizada em partida única, marcada para o dia 6 de dezembro.

A competição começa com 28 equipes sem colocação ou mal posicionadas no Ranking Nacional de Clubes, com mando de campo definido por sorteio. Os 14 classificados se juntam a outros 74 times que estreiam na segunda fase.

Na terceira fase, entram os campeões da Copa Verde, da Série C, da Série D e da Copa do Nordeste. Neste caso, o Confiança herdou a vaga do Bahia, vice-campeão. Os clubes da Série A só estreiam na quinta fase, quando enfrentam os 12 sobreviventes das etapas anteriores.

Quanto valem os prêmios da Copa do Brasil?

A CBF vai distribuir cerca de R$ 500 milhões em premiação aos clubes participantes da edição de 2026.

O campeão pode faturar até R$ 99,25 milhões ao longo da competição — valor ligeiramente abaixo do máximo possível em 2025, quando o Corinthians arrecadou cerca de R$ 97 milhões com o título, tendo estreado na terceira fase.

Em 2026, os times da Série A só entram na quinta fase, o que reduz o número de fases disputadas e, consequentemente, o total acumulável.

Os valores por fase são os seguintes: