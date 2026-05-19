Copa do Mundo 2026: Quanto o Flamengo pode ganhar com convocação de quarteto para Seleção?

As convocações de jogadores do Flamengo para a Copa do Mundo podem garantir uma receita milionária ao clube por meio do programa de compensação da Fifa.

A entidade repassa valores às equipes que cedem atletas às seleções participantes do torneio, com pagamentos calculados de acordo com o período em que cada jogador permanece à disposição de seu país.

Na Copa de 2022, disputada no Catar, a Fifa destinou 10,9 mil dólares por dia para cada atleta convocado, valor que representava cerca de R$ 57 mil na cotação da época. O Flamengo recebeu recursos pelas presenças de Pedro e Éverton Ribeiro na seleção brasileira.

Para o Mundial de 2026, sediado por Canadá, Estados Unidos e México, a entidade ainda não informou quanto será pago diariamente aos clubes. A Fifa, porém, já confirmou um orçamento de 255 milhões de dólares para a competição, equivalente a aproximadamente R$ 1,7 bilhão, quantia que inclui o programa de compensação às equipes.

Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá estão entre os convocados da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti. Caso os atletas se apresentem no dia 1º e permaneçam até o encerramento da fase de grupos, em 24 de junho, o Flamengo poderá receber cerca de 1,04 milhão de dólares. O montante corresponde a aproximadamente R$ 5,26 milhões, com base nos valores utilizados pela Fifa na edição anterior da Copa.

Se o Brasil avançar até a final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, a quantia destinada ao Flamengo pode ultrapassar 2 milhões de dólares. Nesse cenário, os jogadores ficariam 49 dias à disposição da seleção, o que elevaria o valor para cerca de 2,13 milhões de dólares, equivalente a R$ 10,7 milhões.

O clube carioca ainda pode ampliar esse retorno financeiro caso outros atletas sejam confirmados no torneio. Arrascaeta, Varela e De la Cruz aparecem na pré-lista do Uruguai. Carrascal também integra a relação preliminar da Colômbia, enquanto Plata está entre os nomes observados pela seleção do Equador.

Com a possibilidade de até nove jogadores convocados para a Copa do Mundo, o Flamengo projeta aumento no valor recebido por meio do mecanismo de compensação da Fifa.

Veja a lista final dos jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)