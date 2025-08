Cruzeiro x Corinthians: onde assistir e horário pela Copa do Brasil Feminina

O Cruzeiro recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 6, às 16h30, no Estádio Municipal Castor Cifuentes, pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. O jogo será em formato de mata-mata, com a definição do vencedor passando para as oitavas de final. Em caso de empate, a decisão será através dos pênaltis.

O Corinthians, atual campeão, faz sua estreia na competição e vem de uma vitória no clássico contra o Palmeiras por 1 a 0, no Paulistão. Já o Cruzeiro, que esteve em disputas de amistosos recentemente, enfrentando Fluminense e Botafogo, busca surpreender o Timão em casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Corinthians pela Copa do Brasil Feminina?

O jogo entre Cruzeiro x Corinthians terá transmissão ao vivo no Sportv 2, às 16h30.

Quais são as prováveis escalações?

Cruzeiro

Camila

Paloma Maciel, Haas, Isabela, Gaby Soares

Pri Back, Letícia Alves, Gisseli

Sochor, Byanca Brasil, Letícia

Técnico: Jonas Urias

Corinthians