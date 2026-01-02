O que muda no futebol brasileiro em 2026? Veja calendário e regras

Em 2026, o futebol brasileiro vai passar por uma grande “repaginada”. Após anos de debates sobre calendário e uso de tecnologia, entidades nacionais decidiram colocar em prática uma série de mudanças para tentar tornar o esporte mais dinâmico, menos burocrático e mais justo.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou mudanças no calendário: os campeonatos estaduais ficarão menores, a Copa do Brasil terá mais clubes e final única, e novos torneios regionais surgem para dar mais jogos a times menos badalados. A ideia é movimentar o calendário e aumentar a competitividade.

Brasileirão e Copa do Brasil

O Campeonato Brasileiro Série A será estendido ao longo de mais meses, começando no dia 28 de janeiro e com previsão de terminar no dia 2 de dezembro. O torneio terá início antes do fim dos estaduais, que serão disputados de 11 de janeiro a 8 de março, com limite de 11 datas.

Com a mudança, haverá semanas com a disputa das duas competições. Nas finais dos estaduais, haverá uma semana livre para as decisões, sem rodadas do torneio nacional.

A Copa do Brasil também terá mudanças. O torneio passará de 92 para 126 participantes em 2026. A competição encerrará o calendário do futebol brasileiro, com a final em jogo único no dia 6 de dezembro.

Agora, serão 102 vagas diretas de campeonatos estaduais. Todos os clubes da Série A entrarão na quinta fase, a última antes das oitavas de final.

Essas mudanças implementadas pela CBF levam em consideração o recesso para a Copa do Mundo, que acontece entre 11 de junho e 19 de julho deste ano.

Novo campeonato

A CBF criou um novo campeonato regional: a Copa Sul-Sudeste, torneio de dois times de cada estado (SP, RJ, MG, RS, SC e PR).

Quem foi repaginada foi a Copa Verde, que será dividida entre a Copa Norte e a nova Copa Centro-Oeste, com 12 clubes cada. O vencedor de cada torneio fará a final da Copa Verde. Além desses dois torneios, a tradicional Copa do Nordeste segue.

Esses campeonatos acontecerão em 10 datas, entre março e junho de 2026. Clubes que estão em competições da CONMEBOL não jogarão os torneios.

Calendário do futebol brasileiro em 2026:

Estaduais - 6 de janeiro a 8 de março

- 6 de janeiro a 8 de março Copa do Nordeste - 25 de março a 7 de junho

- 25 de março a 7 de junho Copa Verde - 25 de março a 7 de junho

- 25 de março a 7 de junho Copa Sul-Sudeste - 25 de março a 7 de junho

- 25 de março a 7 de junho Copa do Brasil - 18 de fevereiro a 6 de dezembro

- 18 de fevereiro a 6 de dezembro Brasileirão - 28 de janeiro a 2 de dezembro

- 28 de janeiro a 2 de dezembro Série B - 21 de março a 28 de novembro

- 21 de março a 28 de novembro Série C - 5 de abril a 25 de outubro

- 5 de abril a 25 de outubro Série D - 5 de abril a 13 de setembro

- 5 de abril a 13 de setembro Libertadores - 18 de fevereiro a 28 de novembro

- 18 de fevereiro a 28 de novembro Sul-Americana - 8 de abril a 21 de novembro

- 8 de abril a 21 de novembro Recopa Sul-Americana - 18 e 25 de fevereiro

- 18 e 25 de fevereiro Copa do Mundo - 11 de junho a 19 de julho

- 11 de junho a 19 de julho Copa Intercontinental - 9 a 16 de dezembro

- 9 a 16 de dezembro Janelas de transferências - 5 de janeiro a 3 de março; e 20 de julho a 11 de setembro.

Impedimento semiautomático e fair play financeiro

A partir deste ano, entra em vigor uma mudança no VAR. A CBF vai começar a utilizar no Brasileirão 2026 o impedimento semiautomático, tecnologia já utilizada na Europa e na Copa do Mundo de 2022.

A tecnologia conta com um chip inserido dentro das bolas e com um esquema de câmeras posicionadas estrategicamente ao redor do campo. A partir dos sensores das bolas e das câmeras, será gerada uma imagem 3D feita com inteligência artificial para determinar com mais velocidade e precisão se houve impedimento.

Outra novidade para 2026 é o fair play financeiro. Os gastos dos clubes brasileiros serão registrados e monitorados por um sistema chamado Domestic Transfer Matching System (DTMS).

Para que seja possível registrar jogadores, os times terão que publicar no sistema custos como valores de transferências, contratos de atletas e dívidas. Clubes, atletas e investidores poderão acionar a CBF a qualquer momento para indicar alguma ausência de pagamento. O fair play financeiro também estabelece diretrizes de monitoramento para contratações e endividamento.