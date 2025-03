Fortaleza x CRB: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Nordeste

O Fortaleza recebe o CRB nesta quarta-feira, 26 de março, às 21h30, na Arena Castelão, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O Leão do Pici está na terceira colocação do grupo e com a classificação praticamente garantida, podendo até avançar às quartas de final mesmo com uma derrota.

Já o CRB precisa vencer o Fortaleza e torcer por um empate no confronto entre Ferroviário e Sousa para garantir sua vaga na próxima fase.

Ambas as equipes entram em campo com objetivos claros: o Fortaleza quer consolidar sua liderança no grupo, enquanto o CRB luta para se manter vivo na competição. A expectativa é de um grande jogo no Castelão, com a torcida cearense empurrando o time da casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza x CRB hoje pela Copa do Nordeste?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Fortaleza e CRB terá transmissão ao vivo pelo SBT Nordeste, ESPN, Disney+ e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fortaleza x CRB hoje?

Você pode assistir ao jogo online pelo ESPN, Disney+ e Premiere (Globoplay).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.