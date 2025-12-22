Esporte

Corinthians faturou quase R$ 100 milhões com a Copa do Brasil

O Timão venceu o Vasco neste domingo, e ganhou mais do que o carinho da torcida

Corinthians: time vence o Vasco e recebe prêmio multimilionário pela Copa do Brasil (Ricardo Moreira / Correspondente autônomo/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09h15.

A vitória de 2 a 1 do Corinthians sobre o Vasco no domingo, 21, marcou a conquista tetracampeonato do time paulista na Copa do Brasil, e garantiu à equipe corinthiana uma vaga na Libertadores de 2026.

Além do carinho da torcida e da possibilidade de disputar o campeonato sul-americano, a taça também rendeu ao Timão um prêmio de R$ 77,145 milhões. Somado aos valores das outras fases do torneio, o total chegou aos R$ 97,8 milhões.

O torneio é o que mais distribui dinheiro no calendário do futebol brasileiro, e o Vasco, apesar da derrota em campo, ainda saiu no lucro com R$ 33 milhões pela final. Ao todo, o time

Faturamento do Corinthians em cada fase da Copa do Brasil

O Corinthians entrou na Copa do Brasil com o bonde já andando, na terceira fase do campeonato. Nela, o Timão derrotou o Novorizontino duas vezes por 1 a 0. Depois, eliminou seu rival histórico Palmeiras nas oitavas de final, com triunfos por 1 a 0 e 2 a 0. Nas quartas de final, bateu o Athletico-PR, repetindo os placares de 1 a 0 e 2 a 0.

Para chegar à decisão, o alvinegro desbancou o Cruzeiro nas semifinais, primeiro com 1 a 0 e depois em uma intensa disputa de pênaltis após derrota por 2 a 1 no tempo regulamentar.

Contra o Vasco, empatou o jogo de ida em Itaquera desta quarta-feira, 17, mas venceu e garantiu a taça fora de casa, no Maracanã. Com isso, seu faturamento foi o seguinte:

  • Terceira fase: R$ 2.315.250;
  • Oitavas de final: R$ 3.638.250;
  • Quartas de final: R$ 4.740.750;
  • Semifinais: R$ 9.922.500;
  • Final: R$ 77.175.000;
  • Faturamento total: R$ 97.791.750.

Bônus de Memphis Depay

Na última semana do ano, diversos funcionários comemoram a chegada do bônus às suas contas bancárias. O camisa 10 corinthiano não é diferente.

Com a vitória na Copa do Brasil, Memphis Depay receberá do time uma bonificação de R$ 4,725 milhões. De acordo com o Globo Esporte, o valor foi estabelecido no contrato assinado por Depay em setembro do ano passado, quando chegou ao Corinthians. Ao todo, o atacante holandês já recebeu R$ 15,7 milhões em prêmios do Timão. O título do Paulistão rendeu R$ 11 milhões em março deste ano.

Além dos prêmios, Memphis recebeu uma versão milionária do título de "funcionário do mês". O jogador ganhará R$ 6,3 milhões pela presença em mais de 70% das partidas em seu primeiro ano de contrato. Nesta temporada, ele foi o maior artilheiro do Corinthians, com 12 gols e dez assistências.

Outra bonificação será o pagamento da terceira parcela das luvas previstas no contrato dele. Até o dia 15 de fevereiro, o Parque São Jorge terá que depositar 1 milhão de euros (R$ 6,47 milhões na cotação atual) ao jogador.

Vale lembrar que Memphis Depay é o jogador mais bem pago do Corinthians, recebendo R$ 3,5 milhões por mês, de acordo com o Meu Timão.

Valores das cotas financeiras da Copa do Brasil 2025

FaseGrupo I (Série A)Grupo II (Série B)Grupo III (Série C, D e outros)
1ª Fase (80 clubes)R$ 1.543.500R$ 1.378.125R$ 830.000
2ª Fase (40 clubes)R$ 1.874.250R$ 1.543.500R$ 1.000.000
3ª Fase (32 clubes)R$ 2.315.250R$ 2.315.250R$ 2.315.250
Oitavas de FinalR$ 3.638.250R$ 3.638.250R$ 3.638.250
Quartas de FinalR$ 4.740.750R$ 4.740.750R$ 4.740.750
SemifinalR$ 9.922.500R$ 9.922.500R$ 9.922.500
Final (vice-campeão)R$ 33.075.000R$ 33.075.000R$ 33.075.000
Final (campeão)R$ 77.175.000R$ 77.175.000R$ 77.175.000
