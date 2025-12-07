Brasileirão 2025: veja os quatro times rebaixados para a Série B

A última rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu neste domingo, 7, e confirmou os quatro clubes rebaixados para a Série B. Sport e Juventude, que já chegaram à rodada final sem chances matemáticas de permanência, foram acompanhados por Fortaleza e Ceará.

Sport e Juventude: rebaixamento antecipado

O clube de Recife enfrentou o Grêmio já sem chances de evitar o rebaixamento, mas perdeu por 4 a 0 em casa.

Já o Juventude, se despediu da Série A com um empate de 1 a 1 com o Corinthians na Neo Química Arena.

Matemática não favoreceu os times cearenses

O Vozão se garantia na elite do futebol brasileiro com uma vitória, mas perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras. O resultado, combinado ao triunfo do Internacional e do Vitória, levou a equipe para a Série B.

O Fortaleza, em caso de derrota, também precisava secar os adversários. O Leão, porém, perdeu por 4 a 2 para o Botafogo e viu os demais somarem três pontos importantes.

Número de vezes que os times foram rebaixados

Fortaleza

O Leão visita a Série B pela quarta vez, depois de ser rebaixado em 1993, 2003, 2006.

Ceará

Esse também é o quarto rebaixamento do Vozão, que jogou a Série B em 1993, 2011, 2022.

Juventude

Sofreu o 4º rebaixamento de sua história no Brasileirão. As quedas anteriores aconteceram em 1999, 2007 e 2022.

Sport

Acumulou o 7º rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Anteriormente, caiu em 1989, 2001, 2009, 2012, 2018 e 2021.

Classificação do Brasileirão após a última rodada