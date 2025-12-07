Esporte

Brasileirão 2025: veja os quatro times rebaixados para a Série B

Sport, Juventude, Fortaleza e Ceará ocuparam o Z4 e irão jogar a segunda divisão em 2026

Sport, Juventude, Ceará e Fortaleza foram rebaixados para a Série B (Paulo Paiva/ Sport Recife/Fernando Alves/ECJ/Divulgação/Ceará/ Mateus Lotif)

Yasmim Faria
Colaboradora

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 18h10.

Última atualização em 7 de dezembro de 2025 às 18h41.

A última rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu neste domingo, 7, e confirmou os quatro clubes rebaixados para a Série B. Sport e Juventude, que já chegaram à rodada final sem chances matemáticas de permanência, foram acompanhados por Fortaleza e Ceará.

Sport e Juventude: rebaixamento antecipado

O clube de Recife enfrentou o Grêmio já sem chances de evitar o rebaixamento, mas perdeu por 4 a 0 em casa.

Já o Juventude, se despediu da Série A com um empate de 1 a 1 com o Corinthians na Neo Química Arena.

Matemática não favoreceu os times cearenses

O Vozão se garantia na elite do futebol brasileiro com uma vitória, mas perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras. O resultado, combinado ao triunfo do Internacional e do Vitória, levou a equipe para a Série B.

O Fortaleza, em caso de derrota, também precisava secar os adversários. O Leão, porém, perdeu por 4 a 2 para o Botafogo e viu os demais somarem três pontos importantes.

Número de vezes que os times foram rebaixados

Fortaleza

O Leão visita a Série B pela quarta vez, depois de ser rebaixado em 1993, 2003, 2006.

Ceará

Esse também é o quarto rebaixamento do Vozão, que jogou a Série B em 1993, 2011, 2022.

Juventude

Sofreu o 4º rebaixamento de sua história no Brasileirão. As quedas anteriores aconteceram em 1999, 2007 e 2022.

Sport

Acumulou o 7º rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Anteriormente, caiu em 1989, 2001, 2009, 2012, 2018 e 2021.

Classificação do Brasileirão após a última rodada

  1. Flamengo (79)
  2. Palmeiras (76)
  3. Cruzeiro (70)
  4. Mirassol (67)
  5. Fluminense (64)
  6. Botafogo (63)
  7. Bahia (60)
  8. São Paulo (51)
  9. Grêmio (49)
  10. Bragantino (48)
  11. Atlético-MG (48)
  12. Santos (47)
  13. Corinthians (47)
  14. Vasco da Gama (45)
  15. EC Vitória (45)
  16. Internacional (44)
    • Ceará SC (43)
    • Fortaleza (43)
    • Juventude (35)
    • Sport Recife (17)

