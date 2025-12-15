Qual o valor do prêmio da final da Copa do Brasil 2025

Corinthians e Vasco decidem a Copa do Brasil 2025 em uma final que reúne dois dos clubes mais tradicionais do país e envolve uma das maiores premiações do futebol nacional.

Além da disputa pelo título, os finalistas jogam por um prêmio que pode ultrapassar a marca de R$ 100 milhões, valor acumulado ao longo de toda a competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Final da Copa do Brasil 2025 será entre Corinthians e Vasco

Os dois clubes garantiram vaga na decisão neste domingo, 14, após semifinais definidas nos pênaltis. No Maracanã, o Vasco eliminou o Fluminense depois de perder por 1 a 0 no tempo normal e empatar o confronto em 2 a 2 no placar agregado. Nas cobranças, o goleiro Léo Jardim foi decisivo ao defender duas finalizações e assegurar a classificação cruzmaltina.

Já o Corinthians avançou ao superar o Cruzeiro na Neo Química Arena, também em uma disputa de pênaltis, após um confronto equilibrado que terminou em 1 x 2, mas 2 x 2 no placar agregado. Cássio, do Cruzeiro, pegou a primeira cobrança do atacante do Timão Yuri Alberto. Mas Hugo Souza, goleiro do alvinegro, garantiu a classificação ao defender duas cobranças.

O duelo de ida está marcado para quarta-feira, 17 de dezembro, às 21h30, em São Paulo. A partida de volta, que garante o título a um dos clubes, acontece no domingo, 21, às 18h30, no Maracanã. As transmissões serão feitas por Globo, ge, sportv e CazéTV.

Quanto vale o prêmio da Copa do Brasil 2025

A CBF manteve em 2025 um modelo de premiação escalonada, com valores diferentes de acordo com a divisão dos clubes no Campeonato Brasileiro. Desde a primeira fase, as equipes acumulam cotas que, somadas, resultam em uma cifra histórica para o campeão.

Na fase inicial, clubes da Série A receberam R$ 1.543.500, enquanto os da Série B ficaram com R$ 1.378.125. Já as equipes das Séries C, D e demais participantes ganharam R$ 830 mil. A cada avanço de fase, os valores aumentam de forma significativa.

Com todas as cotas somadas, o grande vencedor da Copa do Brasil 2025 pode encerrar o torneio com mais de R$ 101 milhões em premiação, o que torna o campeonato o mata-mata mais lucrativo do futebol brasileiro.

Título pesa dentro e fora de campo

Além do impacto financeiro, o título da Copa do Brasil garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte, o que amplia ainda mais o retorno esportivo e econômico para o campeão. Para Corinthians e Vasco, a decisão representa a chance de fechar a temporada com um troféu de peso, reforçar o caixa e consolidar protagonismo no cenário nacional.