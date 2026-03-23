Quem acompanha a Série A percebeu a ausência de jogos do Campeonato Brasileiro nesta semana.

O motivo é a Data Fifa de março de 2026, marcada entre os dias 23 e 31, período reservado no calendário internacional para amistosos e compromissos de seleções nacionais. Entenda o motivo dessa paralisação.

Por que não tem rodada do Brasileirão nesta semana

A primeira Data Fifa de 2026 acontece entre 23 e 31 de março. Nesse intervalo, seleções de diferentes continentes entram em campo para amistosos e ajustes finais antes da Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. Como vários clubes brasileiros cedem jogadores, a CBF optou por paralisar a Série A nesta janela.

A decisão faz parte do planejamento do calendário nacional desde a divulgação da tabela do Brasileirão. O campeonato começou em janeiro e foi organizado para conviver com as Datas Fifa ao longo da temporada, sem rodada durante esses períodos.

Quais serão os jogos do Brasil na Data Fifa de março

Durante a pausa do Brasileirão, a Seleção Brasileira disputará dois amistosos nos Estados Unidos. O primeiro será contra a França, no dia 26 de março, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston. O segundo está marcado para 31 de março, às 21h, diante da Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando.

Segundo a CBF, esses amistosos são os últimos compromissos do Brasil antes da lista final para a Copa do Mundo. A apresentação dos jogadores foi marcada para 23 de março, com Orlando servindo como base de treinos da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Depois do confronto contra a França, a delegação retorna à Flórida para seguir a preparação até o duelo com a Croácia.

Quando o Brasileirão volta após a Data Fifa

A retomada do Campeonato Brasileiro já tem data definida. A CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 9 e 10, e a nona rodada começa em 1º de abril, logo após o fim da Data Fifa, com seis partidas.

Entre os confrontos do retorno estão:

No dia 1º de abril

Botafogo x Mirassol

Internacional x São Paulo

Cruzeiro x Vitória

Bahia x Athletico

Coritiba x Vasco

Fluminense x Corinthians

No dia 2 de abril

Santos x Remo

Chapecoense x Atlético-MG

Palmeiras x Grêmio

Red Bull Bragantino x Flamengo

O que muda no calendário do futebol brasileiro em 2026

O Brasileirão de 2026 tem um calendário diferente em relação aos últimos anos. A competição começou em 28 de janeiro e terá paralisações em Datas Fifa, além de uma pausa longa para a Copa do Mundo. O campeonato será interrompido após a 18ª rodada, em 31 de maio, e só voltará apenas em 22 de julho por causa do Mundial e do período de intertemporada.

Com isso, a semana sem jogos da Série A em março não é uma exceção, mas parte de um calendário montado para acomodar compromissos internacionais de seleções e clubes ao longo da temporada.