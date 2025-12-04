Brasileirão: quais times estão mais próximos do rebaixamento?

Com o fim da temporada se aproximando, a disputa pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro virou um desafio para alguns times. Segundo dados do Gato Mestre, do GloboEsporte, cinco clubes ainda correm risco de cair para a segunda divisão.

Internacional

Além do Sport e do Juventude, que já estão matematicamente rebaixados, o Internacional é o que tem menos chances de permanência, com apenas 28,14%. A derrota para o São Paulo, por 3 a 0, na última rodada, reduziu as chances do time gaúcho de permanecer na elite do futebol brasileiro.

O Colorado precisará vencer o Bragantino, na última rodada, e torcer para que os concorrentes diretos ao rebaixamento percam ou empatem.

Vitória

Segundo a análise do Gato Mestre, o Vitória tem 42,64% de chance de permanecer na Série A. Para continuar, precisa vencer o São Paulo no próximo jogo e torcer para que Santos, Ceará ou Fortaleza tropecem. Com a derrota de um deles, o time baiano continuará na primeira divisão.

Fortaleza

O time da capital cearense tem 49,31% de ficar na divisão de elite do campeonato, já que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É também quem vive o melhor momento, com quatro vitórias consecutivas.

Contra o Botafogo, no Rio, o Laion precisa de uma vitória. Mas, caso empate, terá que torcer para que, entre Vitória, Inter e Ceará, dois tropecem.

Caso perca, o Fortaleza também vai precisar que os concorrentes percam ou empatem: o Internacional precisaria ser derrotado, mas o Vitória pode empatar, sem superar o saldo de gols.

Ceará

O outro time da capital cearense tem a mesma pontuação que o Fortaleza, mas conta com um saldo de gols melhor (-4 a -13). Contra o Palmeiras, o Vozão precisa de uma vitória simples, mas se empatar, terá que torcer contra três rivais. Apenas um poderia passar o Ceará em pontos.

Se perder, o clube vai precisar que dois rivais percam e terminem com menos pontos que ele.

Santos

Já o time de Neymar respira mais aliviado, com 97,88% de jogar a série A em 2026. As duas vitórias seguidas fizeram o Santos respirar e subir para a 14ª colocação, com 42 pontos, abrindo dois de vantagem para o Vitória e três para o Internacional, que estão dentro da zona de rebaixamento.

Contra o Cruzeiro, neste domingo, uma vitória decretaria a permanência na elite. Em caso de empate, não pode mais ser alcançado pelo Internacional e aí teria que torcer para Ceará, Fortaleza ou Vitória não ganharem - o time da Bahia ainda tem 10 gols a menos em comparação com o Santos.

Em caso de derrota, para ser rebaixado, o Ceará precisaria ganhar do Palmeiras, Fortaleza do Botafogo, Vitória do São Paulo e o Internacional do Bragantino, tirando sete gols de saldo.

Por causa disso, as estatísticas projetam o time muito perto da salvação.

Última rodada

A última rodada do Brasileirão vai definir o destino desses cinco clubes. Veja como serão os jogos, todos eles às 16h do domingo.