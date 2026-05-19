Cidade do México tenta acelerar obras para início da Copa do Mundo

México: seleção estreia na Copa do Mundo diante da África do Sul, no dia 11 de junho no Estádio Azteca (Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de maio de 2026 às 20h23.
A menos de um mês para o início da Copa do Mundo, a Cidade do México intensifica os preparativos para o torneio e acelera a conclusão de obras consideradas estratégicas, como reformas em estações de metrô e intervenções no principal aeroporto da capital.
Segundo a Reuters, a mobilização ocorre em meio a uma corrida contra o tempo para garantir que a cidade esteja pronta para a abertura do Mundial, marcada para o dia 11 de junho.
O ritmo das obras, no entanto, tem gerado insatisfação entre parte dos moradores, que relatam transtornos no cotidiano e questionam a prioridade dada ao turismo em detrimento das necessidades locais.
Na Calzada de Tlalpan, uma das principais vias da cidade, equipes trabalham na construção de um corredor destinado a pedestres e ciclistas, com cerca de dois quilômetros de extensão. A previsão de inauguração é para o fim de maio, segundo a Reuters.
Além das intervenções viárias, obras de modernização estão em andamento em estações de metrô como San Antonio Abad e Auditorio, localizadas nas regiões central e oeste da cidade. Os trabalhos incluem melhorias em vitrais, acessos e plataformas.
De acordo com as autoridades locais, as intervenções fazem parte de um processo de atualização da infraestrutura. O sistema de metrô da cidade, segundo dados oficiais, transportou mais de 1,2 bilhão de passageiros no último ano.
Também há impactos no Aeroporto Internacional Benito Juárez, onde reformas provocaram o fechamento de áreas e afetaram a circulação de passageiros que chegam à capital. A presidente Claudia Sheinbaum afirmou que as obras seguem dentro do cronograma estabelecido, incluindo tanto as intervenções nesse terminal quanto no aeroporto Felipe Ángeles, de acordo com a Reuters.
A competição terá transmissão distribuída entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais.