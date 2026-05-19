Esporte

Cidade do México tenta acelerar obras para início da Copa do Mundo

Além das intervenções viárias, obras de modernização estão em andamento em estações de metrô

México: seleção estreia na Copa do Mundo diante da África do Sul, no dia 11 de junho no Estádio Azteca (Getty Images)

México: seleção estreia na Copa do Mundo diante da África do Sul, no dia 11 de junho no Estádio Azteca (Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20h23.

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo, a Cidade do México intensifica os preparativos para o torneio e acelera a conclusão de obras consideradas estratégicas, como reformas em estações de metrô e intervenções no principal aeroporto da capital.

Segundo a Reuters, a mobilização ocorre em meio a uma corrida contra o tempo para garantir que a cidade esteja pronta para a abertura do Mundial, marcada para o dia 11 de junho.

O ritmo das obras, no entanto, tem gerado insatisfação entre parte dos moradores, que relatam transtornos no cotidiano e questionam a prioridade dada ao turismo em detrimento das necessidades locais.

Na Calzada de Tlalpan, uma das principais vias da cidade, equipes trabalham na construção de um corredor destinado a pedestres e ciclistas, com cerca de dois quilômetros de extensão. A previsão de inauguração é para o fim de maio, segundo a Reuters.

Obras no metrô e aeroporto

Além das intervenções viárias, obras de modernização estão em andamento em estações de metrô como San Antonio Abad e Auditorio, localizadas nas regiões central e oeste da cidade. Os trabalhos incluem melhorias em vitrais, acessos e plataformas.

De acordo com as autoridades locais, as intervenções fazem parte de um processo de atualização da infraestrutura. O sistema de metrô da cidade, segundo dados oficiais, transportou mais de 1,2 bilhão de passageiros no último ano.

Também há impactos no Aeroporto Internacional Benito Juárez, onde reformas provocaram o fechamento de áreas e afetaram a circulação de passageiros que chegam à capital. A presidente Claudia Sheinbaum afirmou que as obras seguem dentro do cronograma estabelecido, incluindo tanto as intervenções nesse terminal quanto no aeroporto Felipe Ángeles, de acordo com a Reuters.

Onde assistir à Copa do Mundo 2026 no Brasil

A competição terá transmissão distribuída entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais.

✅ TV aberta

  • TV GloboExibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • SBTTransmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ TV por assinatura

  • SporTVExibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • N Sports – Parceira do SBT, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ Streaming e plataformas digitais

  • CazéTV (YouTube) – Será a única plataforma a transmitir todos os 104 jogos da Copa
  • Globoplay - Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira

✅ Outras opções

  • FIFA+ – Plataforma oficial da FIFA com conteúdo sob demanda
  • Rádio – Emissoras como CBN, Jovem Pan e BandNews FM também terão cobertura ao vivo
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