Cidade do México tenta acelerar obras para início da Copa do Mundo

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo, a Cidade do México intensifica os preparativos para o torneio e acelera a conclusão de obras consideradas estratégicas, como reformas em estações de metrô e intervenções no principal aeroporto da capital.

Segundo a Reuters, a mobilização ocorre em meio a uma corrida contra o tempo para garantir que a cidade esteja pronta para a abertura do Mundial, marcada para o dia 11 de junho.