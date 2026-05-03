Esporte

Qual é o grid de largada do GP de Miami de Fórmula 1?

Prova acontece neste domingo, 3, como parte da quarta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1

Kimi Antonelli, da Mercedes: jovem piloto vai largar da pole position neste domingo, 3 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Kimi Antonelli, da Mercedes: jovem piloto vai largar da pole position neste domingo, 3 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de maio de 2026 às 09h59.

A Fórmula 1 retorna neste final de semana com o GP de Miami. A quarta corrida da temporada de 2026 será disputada neste domingo, 3, no circuito montado no entorno do estádio Hard Rock, nos Estados Unidos.

A corrida principal será disputada às 14h, horário de Brasília, com 57 voltas no desafiador circuito de Miami, que tem 5.412 metros de extensão. A organização antecipou a largada em três horas devido à previsão de fortes tempestades no local.

"Esta decisão foi tomada para garantir o mínimo de transtornos à corrida e proporcionar a maior janela possível para a conclusão do Grande Prêmio nas melhores condições, priorizando a segurança dos pilotos, fãs, equipes e funcionários", declararam a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os promotores da prova em nota conjunta.

Classificação dos pilotos

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato, largará na pole position, seguido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).

Isack Hadjar, segundo piloto da Red Bull, foi desclassificado após um erro técnico da equipe e vai largar na 22ª posição. Após inspeção técnica após a classificação, a FIA identificou que o assoalho do carro do piloto se estendia dois milimetros além do permitido.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar na 21ª posição do grid após seu carro pegar fogo durante a classificação no sábado.

Onde assistir à corrida principal do GP de Miami?

A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto a Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.

O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.

Veja o grid de largada do GP de Miami

Pos.MotoristaTempo
1Kimi Antonelli1:27.798
2Max Verstappen1:27.964
3Charles Leclerc1:28.143
4Lando Norris1:28.183
5George Russell1:28.197
6Lewis Hamilton1:28.319
7Oscar Piastri1:28.500
8Franco Colapinto1:28.762
9Pierre Gasly1:28.810
10Nico Hulkenberg1:29.439
11Liam Lawson1:29.499
12Oliver Bearman1:29.567
13Carlos Sainz1:29.568
14Esteban Ocon1:29.772
15Alexandre Albon1:29.946
16Arvid Lindblad1:30.133
17Fernando Alonso1:31.098
18Lance Stroll1:31.164
19Valtteri Bottas1:31.629
20Sérgio Pérez1:31.967
21Gabriel Bortoleto1:33.737
DQIsaque Hadjar

 

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