Qual é o grid de largada do GP de Miami de Fórmula 1?

A Fórmula 1 retorna neste final de semana com o GP de Miami. A quarta corrida da temporada de 2026 será disputada neste domingo, 3, no circuito montado no entorno do estádio Hard Rock, nos Estados Unidos.

A corrida principal será disputada às 14h, horário de Brasília, com 57 voltas no desafiador circuito de Miami, que tem 5.412 metros de extensão. A organização antecipou a largada em três horas devido à previsão de fortes tempestades no local.

"Esta decisão foi tomada para garantir o mínimo de transtornos à corrida e proporcionar a maior janela possível para a conclusão do Grande Prêmio nas melhores condições, priorizando a segurança dos pilotos, fãs, equipes e funcionários", declararam a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os promotores da prova em nota conjunta.

Classificação dos pilotos

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato, largará na pole position, seguido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).

Isack Hadjar, segundo piloto da Red Bull, foi desclassificado após um erro técnico da equipe e vai largar na 22ª posição. Após inspeção técnica após a classificação, a FIA identificou que o assoalho do carro do piloto se estendia dois milimetros além do permitido.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar na 21ª posição do grid após seu carro pegar fogo durante a classificação no sábado.

Onde assistir à corrida principal do GP de Miami?

A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto a Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.

O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.

Veja o grid de largada do GP de Miami